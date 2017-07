Woidke fordert mehr duale StudiengÃ¤nge

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf einen Ausbau der dualen Studienangebote. "Sie können den Unternehmen helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken", sagte er am Donnerstag nach einem Spitzengespräch mit Vertretern von IHK und Handwerkskammern: "Unternehmen gewinnen frühzeitig hochqualifizierte Nachwuchskräfte. Zudem erhalten Studierende von Anfang an einen tiefen Einblick ins Unternehmen und haben ein regelmäßiges Einkommen." Beim dualen Studium sind praktische Arbeit und wissenschaftliches Lernen miteinander verknüpft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586884/

In Brandenburg gibt es derzeit 29 duale Studienangebote. Nahezu alle Unis und Hochschulen würden solche Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten. Die größte Herausforderung ist laut Woidke allerdings, passgerechte Angebote für kleine und mittelständische Unternehmen zu finden. "Vor allem diese Betriebe wollen wir als Partner gewinnen; das geht nur in Zusammenwirken mit den Kammern, den Universitäten und Hochschulen."

Die Wirtschaft forderte die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für eine grundlegende Erneuerung der Schullandschaft einzusetzen. Dazu gehöre etwa auch ein einheitliches Abitur, sagte die Präsidentin der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs, Beate Fernengel. Die Strategie des Landes zur Berufs- und Studienorientierung müsse zudem in allen Städten und Landkreisen umgesetzt werden.

Die Handwerkskammern verwiesen darauf, dass viele nach 1990 gegründete Unternehmen in Brandenburg nun vor einem Generationenwechsel stünden. "Allein im Handwerk stehen in den nächsten zehn Jahren über 9000 Betriebsübergaben an. Nur mit wirtschaftspolitischer Unterstützung für junge Nachfolger wird es gelingen, diese Unternehmen mit ihren Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu sichern", sagte der Präsident des Handwerkskammertages, Robert Wüst. (Mit Adleraugen)

www.duales-studium-bran denburg.de