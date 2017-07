Gär-Reste fluten Grundstücke

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen (MOZ) Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es am 1. Juli im Zeschdorfer Ortsteil eine Havarie der Biogasanlage am Ortsrand. Zehntausende Liter Gärsubstrat ergossen sich in eine angrenzende Putenmastanlage und auf die Höfe von Anwohnern. Mehrere von ihnen klagten später über gesundheitliche Probleme.

Sie seien am Sonnabendmorgen, gegen 6 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden: "Axel Rossow, der Fütter-Dienst im Putenstall hatte, klopfte an unser Schlafzimmerfenster und rief, wir sollten raus kommen", erinnert sich Mike Noack. Als der Petershagener und seine Frau Christin vor die Tür ihres Hauses in der Siedlungsstraße traten, schlug ihnen beißender Gestank entgegen. Und der ganze Hof hatte sich in einen See aus braunem Schlamm verwandelt. Dessen Herkunft war schnell klar: Es handelte sich um Gärsubstrat aus der nahen Biogasanlage.

Er habe sofort den Notruf 112 gewählt, berichtet Mike Noack. Wenig später trafen die ersten Einsatzkräfte der Petershagener Feuerwehr ein. Als sie das Ausmaß des Dramas sahen, orderten sie Unterstützung aus dem benachbarten Treplin nach.

Während seine Frau die zweijährige Tochter und den Hund evakuierte, bei Verwandten und Freunden unterbrachte, machte sich Mike Noack mit den Feuerwehrleuten daran, den Schaden zu begrenzen: Der stinkende Schlamm drohte, sich in die Garagen zu ergießen. "Wir haben mit Hilfe eines Radladers von der Putenfarm einen Erdwall aufgeschüttet und ein Loch gegraben, in das die Brühe laufen und aus dem wir sie abpumpen konnten", berichtet der Petershagener. Bis 18 Uhr habe er "Sch... geschippt", sagt der Familienvater.

Seine Nachbarn und Mieter in der anderen Doppelhaushälfte hat es auch getroffen. Auch dort stand das Gärsubstrat im Garten, in dem bis dahin die drei Kinder der Familie gespielt haben.

Allein von seinem Hof seien rund 90 000 Liter des stinkenden Gärsubstrats abgepumpt worden, weiß Mike Noack. Er schätzt, dass mindestens doppelt so viel aus der Biogasanlage ausgelaufen sein muss. Denn auch in die Putenanlage und auf angrenzende Straßen und Grünflächen hatte sich die braune Brühe ergossen.

Die Frage nach der Ursache der Havarie konnte der Pressesprecher des Landkreises, Thomas Berendt, nicht beantworten. Er verweist auf die Zuständigkeit des Landesumweltamtes als Überwachungsbehörde für Biogasanlagen. Dort war am Donnerstag wegen einer Personalversammlung niemand erreichbar. In Petershagen heißt es, dass eine Leitung des Gärsubstratbehälters geplatzt sei.

Noch am Sonnabend waren der Beigeordnete des Landrates, Rainer Schinkel, Vertreter der unteren Wasserbehörde des Landkreises und Melanie Reich vom Ordnungsamt des Amtes Lebus vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Es sei gelungen, "die weitere Ausbreitung der Biomasse zu verhindern". Das ausgetretene Material sei laut Thomas Berendt aufgenommen und zurück in die Biogasanlage gebracht, die betroffenen Flächen seien "gesäubert" worden.

Inzwischen ist im überfluteten Gartenbereich von Noacks und ihren Nachbarn der Boden ausgehoben worden. Neuer Mutterboden soll eingebracht werden. "Die Untersuchung der Gärreste auf Keime und sonstige mögliche Krankheitserreger wurde veranlasst", so der Sprecher des Landrats.

Dass das nötig ist, zeigen mehrere Erkrankungen, die nach der Havarie in Petershagen aufgetreten sind. Er habe schon in der Nacht zu Sonntag starken Durchfall bekommen, berichtet Mike Noack. Andere Betroffene klagten über Magenkrämpfe und starke Kopfschmerzen.

Doch während der Petershagener Ortswehrführer Thomas Rabbel gegenüber Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke erklärte, einige der Feuerwehrleute hätten nach dem Einsatz Durchfall bekommen, sagt der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann am Donnerstag: "Einsatzleiter Steffen Rosslau hat alle 20 Feuerwehrleute belehrt, dass sie sich bei gesundheitlichen Problemen sofort in die Rettungsstelle begeben und uns als Träger des Brandschutzes informieren sollen. Bis jetzt hat sich kein Feuerwehrmann krank gemeldet."

Christin und Mike Nowak sind jedenfalls unsicher, ob sie ihre Tochter bald wieder auf dem Hof spielen lassen können.