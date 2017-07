Polizeibericht Schwedt vom 06.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin. Am Dienstag kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizisten in Templin ein Fahrzeug, das in der Robert-Koch-Straße unterwegs war. Die 26-jährige Fahrerin gab zu, kurz zuvor Betäubungsmittel genommen zu haben. Ein Schnelltest belegte dies. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Frau erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

Szenetypische Tüten entdeckt

Schwedt. Am Dienstag gegen 17.30 Uhr bemerkten Polizisten in der Werner-Seelenbinder-Straße zwei junge Männer bei einer Übergabe szenetypischer Tütchen. Die Beamten kontrollierten den 18- und 20-Jährigen, fandenbetäubungsmittelähnliche Substanzen und Bargeld in kleinerer Stückelung. Die Männer mussten alles herausgeben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Transportgabelverschwunden

Uckerfelde. Von einer Baustelle in Uckerfelde verschwand zwischen Sonnabend und Dienstag eine Transportgabel für einen Spezialstapler. Das Gerät hat ein Gewicht von 500 Kilogramm und einen Wert von 5000 Euro.