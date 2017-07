Bilder von "Fern und nah"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Noch bis zum 16. Juli haben interessierte Gäste und Bürger der Stadt die Gelegenheit, sich die in Öl und Acryl gemalten Bilder der Hobbykünstlerin Ingrid Vorsatz anzuschauen. Einen Teil ihrer Arbeiten sind im Foyer und im Eingang zum Saal der Konzerthalle in Sankt Georg in Bad Freienwalde zu sehen.

Eine Bad Pyrmonterin in Bad Freienwalde: Hobbykünstlerin Ingrid Vorsatz (hier bei der Vernissage im Mai) zeigt noch bis zum 16. Juli einen Teil ihrer Bilder in der Konzerthalle. © MOZ/Heike Jänicke

Die Bad Pyrmonterin war einer Einladung des Oberbarnimer Kulturvereins (OKV) mit seinem Vorsitzenden Marco Büchel gefolgt. Zum ersten Mal zeigt die 74-Jährige ihre Bilder in Brandenburgs ältester Kurstadt.

Ingrid Vorsatz malt schon seit 14 Jahren, besucht immer wieder Seminare, um ihre Technik zu verbessern und kann bereits auf einige Ausstellungen verweisen, vor allem in ihrer Heimatstadt Bad Pyrmont. Dort nutzt sie für ihre schöpferische Arbeit ein Atelier, das ihr von der Stadt Bad Pyrmont zur Verfügung gestellt wurde. Das teilt sie sich mit einer Künstlerfreundin. Im Atelier selbst könne sie völlig abtauchen und alles um sie herum vergessen, hatte sie bei der Vernissage zur Ausstellung "Fern und nah" am 24. Mai gegenüber dieser Zeitung gesagt.

Die Malerin gehört der Künstlergemeinschaft "Brückenschlag" in Bad Pyrmont an, die insgesamt 13 Künstler aus den vier Partnerstädten Anzio (Italien), Heemstede (Holland), Bad Pyrmont und Bad Freienwalde vereint.

Zwar wird die Ausstellung von Ingrid Vorsatz in wenigen Tagen beendet sein. Doch schon bald wird es erneut Besuch aus dem Weserbergland geben. Denn vom 18. bis 20. August findet in Bad Freienwalde das Städtepartnerschaftstreffen statt. OKV-Vorsitzender Marco Büchel hofft, dazu wieder viele Bad Freienwalder begrüßen zu dürfen. Eine erste Möglichkeit zum Austausch bietet sich am Abend des 18. August, wenn zum Feldbackofen in Gabow eingeladen wird.

Ausstellung "Fern und nah", Konzerthalle, täglich, außer freitags, von 10 bis 17 Uhr.