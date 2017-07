Polizeibericht Eberswalde vom 06.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586888/

Werneuchen. Einen 18-jährigen Vietnamesen, der sich wahrscheinlich illegal in Deutschland aufhält, hat die Polizei am Dienstagabend in einem Pkw aufgegriffen. Zeugen hatten zuvor einen auffällig fahrenden Wagen zwischen Werneuchen und Seefeld gemeldet. Die Beamten fanden das inzwischen parkende Auto. Der Mann im Fahrzeug konnte keine Papiere vorweisen undforderte Asyl. Er erhielt eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts.

Geld und Papiereaus Pkw gestohlen

Werbellin. Ein Portemonnaie haben Diebe in der Nacht aus einem Fahrzeug im Lichterfelder Weg gestohlen. Der Besitzer hatte Bargeld und persönliche Papiere leichtsinnig im Auto liegengelassen.

Bürocontaineraufgebrochen

Bernau. In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in den Bürocontainer einer Baustelle in der Schwane-becker Chaussee eingedrungen. Sie durchsuchten alles nach Verwertbarem. Was fehlt, wird zurzeit noch ermittelt.

Verletzte beiAuffahrunfall

Marienwerder/Eichhorst. Bei einem Auffahrunfall zwischen den Abzweigen Eichhorst und Marienwerder wurde am Mittwochvormittag eine Frau verletzt. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.