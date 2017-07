Polizeibericht Bernau vom 06.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586889/

Werneuchen. Am Dienstagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte auf einen auffällig fahrenden Pkw zwischen Werneuchen und Seefeld aufmerksam. Die Beamten fanden das inzwischen parkende Auto. Der Mann im Fahrzeug konnte keine Papiere vorweisen, forderte Asyl. Der 18-Jährige ist nach ersten Informationen vietnamesischer Staatsbürger. Er erhielt eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts.

Geld und Papiere ausPkw gestohlen

Werbellin. Bargeld und persönliche Papiere ließ der Besitzer eines Pkw Dacia in der Nacht in seinem Fahrzeug liegen, als er es in Werbellin im Lichterfelder Weg abstellte. Diesen Leichtsinn nutzten Diebe, drangen in das Fahrzeug ein und entwendeten das Portemonnaie.

Bürocontaineraufgebrochen

Bernau. In der Nacht zum Dienstag drangen Einbrecher in den Bürocontainer einer Baustelle in der Schwanebecker Chaussee ein. Sie durchsuchten alles nach Verwertbarem. Was fehlt, das wird noch ermittelt.

Verletzte beiAuffahrunfall

Marienwerder. Zwischen den Abzweigen Eichhorst und Marienwerder gab es Mittwochvormittag einen Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Der Schaden liegt bei 7000 Euro.

Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, sind auf der S 2 zwischen Blankenfelde und Marienfelde nur Ersatzbusse im Einsatz. Fahrgäste müssen umsteigen.

Verkehrstipp