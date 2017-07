Polizeibericht Neuruppin vom 06.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Strafanzeige hat eine 59-jährige Fehrbellinerin bei der Polizei erstattet, weil sie jemand um ihr Geld bringen wollte. Am Montag erhielt die Frau per Post einen Gerichtsbeschluss und einer damit verbundenen Zahlungsaufforderung in dreistelliger Höhe. Da ihr dieses Schreiben merkwürdig vorkam, überwies sie den Betrag nicht, sondern meldete sich bei der Polizei.

Demoliertes Auto zurückgelassen

Fehrbellin (RA)Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen roten Opel Corsa mit frischen Unfallspuren, aber ohne Kennzeichen einfach an der Autobahn zwischen Neuruppin und Fehrbellin hinter der rechten Schutzplanke abgestellt. Offenbar war das Auto zuvor von der Fahrbahn abgekommen,durchfuhr die angrenzende Böschung und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Das demolierte Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Mutmaßlichen Hehler angezeigt

Fehrbellin (RA) Gegen einen 45-Jährigen ist am Dienstag Anzeige wegen Hehlerei erstattet worden. Der Mann wollten einem 63-Jährigen in Hakenberg einen Auto-Anhänger für 100 Euro verkaufen. Die Papiere dafür wollte er später nachreichen. Der Käufer wurde stutzig, auch weil auf der Plane der Name eines großen Baumarktes stand. Er rief die Polizei. Die Beamten bekamen heraus, dass der Hänger 2015 in Berlin gestohlen wurde. Dieser ist nun sichergestellt worden.

Dieb nach Unfall flüchtig

Altfriesack (kus) Ein Dieb hält über die Landesgrenzen hinaus die Polizei auf Trab: Mit einem Opel Vectra baute am Dienstag ein Unbekannter auf der Autobahn 24 inMecklenburg-Vorpommern einen Unfall. Er kam von der Straße ab und landete in einem Maisfeld. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur. Die dortige Polizei bat die Neuruppiner den Halter des Opels in Altfriesack aufzusuchen. Dem war der Wagen aber gestohlen worden. Am Abstellort lag stattdessen ein E-Bike, das allerdings in der Nacht zuvor im Nachbarort Wustrau aus einem Schuppen geklaut wurde. Die Eigentümerin erhielt in Fahrrad zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt.