Alte Grabsteine im Wald versteckt: Auf dem alten Teil des Friedhofs können seit 2011 naturnahe Urnenbestattungen durchgeführt werden. Das wurde noch nie in Anspruch genommen.

Der Friedhof in Neuendorf ist ganz offensichtlich einer der kleinsten in der Region. Es gibt mehr Wiese als Gräber. Von den 115 möglichen Stellen ist nur etwa die Hälfte mit Erdgräbern belegt. Auch bei den Urnengräbern sind nur sechs Stellen belegt, auf der grünen Wiese von 100 sogar nur sechs. Durchschnittlich gibt es zwei Begräbnisse im Jahr. Alteingesessene Neuendorfer beanspruchen traditionell Familiengrabstätten direkt an der Mauer, wo sich gleich mehrere Gräber befinden.

Wenn die Neuendorfer zum Friedhof wollen, dann müssen sie die B 168 überqueren, denn die Toten ruhen etwa einen Kilometer entfernt vom Ortskern, aber nahe am Wald.

Wo sonst alles friedlich und ruhig ist, sorgte ein Ereignis an einem vorösterlichen Frühlingstag im Jahr 2009 für Schlagzeilen in der örtlichen Presse. Ein Jäger hatte sich auf dem Friedhof mit seiner Jagdwaffe erschossen. Die Polizei sperrte für mehrere Stunden für ihre Untersuchungen das Friedhofsgelände. Der Jäger, der wahrscheinlich wegen einer schweren Krankheit seinem Leben ein Ende setzte, stammte aus Beeskow. Man sagt, weil er seine Jagd im Neuendorfer Wald gepachtet hat, wollte er auch auf dem Neuendorfer Friedhof beerdigt werden. Das ging leider nicht.

"Hier bei uns in Neuendorf dürfen nur Neuendorfer und Angehörige ersten Grades beigesetzt werden", erklärt Brigitte Kietz (69), die gemeinsam mit Ingrid Bergholz (66) den Friedhof ehrenamtlich verwaltet. Aber auch behinderte Bewohner des "Lindenhofes", einer Außenstelle der Samariteranstalten Fürstenwalde, haben das Recht, in Neuendorf bestattet zu werden.

Friedhofsverwaltung durch Ehrenämtler - das wird in allen sieben Beeskower Ortsteilen so gehandhabt. Die beiden Rentnerinnen suchen bei einem Todesfall gemeinsam mit den Angehörigen die gewünschte Stelle auf dem Friedhof aus, sie richten die Leichenhalle für die Trauerfeier her und organisieren die Bezahlung in der Stadtverwaltung Beeskow. "Aber wenn es ans Aufräumen und Saubermachen geht, sind alle Neuendorfer dabei", erzählt Brigitte Kietz. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, werden Arbeitseinsätze durchgeführt. "Im Frühjahr sind mitunter 30 bis 40 Leute auf dem Friedhof. Das ist viel bei 140 Einwohnern", würdigen die beiden Frauen, "dass das ganze Dorf den Friedhof mitträgt". Für die Rasenpflege ist Rentner Wilfried Maue zuständig, dem nach Plan jährlich etwa vier Familien als Helfer zur Seite gestellt werden, um die Kleinarbeiten zu erledigen. Denn der Friedhof sieht tiptop aus. Sogar gepflasterte Parkplätze davor stehen zur Verfügung.

Noch überwiegen in Neuendorf Erdbestattungen. Und es ist preiswert, auf dem Lande seine letzte Ruhe zu finden. Ein Einzelgrab kostet für 25 Jahre nur 100 Euro, für eine Urne zahlt man 50 Euro. "Wir hatten schon viele Anträge von Beeskowern. Aber die wurden alle abgelehnt. Sonst würden wir uns nicht retten können", glaubt Brigitte Kietz.

Während des Gesprächs auf dem Friedhof gießt es in Strömen, zum Interview müssen sich Brigitte Kietz und Ingrid Bergholz mit der Autorin in die Leichenhalle zurückziehen. Die hat eine Runderneuerung nötig. Der Fußboden soll demnächst gefliest werden, derzeit steht man auf einer Betonschicht. "Außerdem wollen wir die Decke und die Wände verkleiden, damit alles ein bisschen anheimelnder und dem Anlass angemessen ist", erklärt Brigitte Kietz. Zwar habe man seit drei Jahren Strom auf dem Friedhof, aber noch nicht in der Leichenhalle.

Nicht immer hatte Neuendorf einen Friedhof, die Toten wurden bis 1880 auf dem Heiligen Geist Friedhof in Beeskow bestattet. Wegen Überfüllung wurde die Gemeinde Neuendorf angewiesen, sich einen eigenen Gottesacker anzulegen. So steht es in der Neuendorfer Chronik, die viele Jahre Hertha Spickermann geführt hat und nun von Hannelore Nüchter weitergeschrieben wird. Die erste Tote, die hier 1880 zur Ruhe gebettet wurde, war die Jungfrau Marie Kniehase, Tochter des Schmiedemeisters Karl Kniehase. Der Sarg der Verstorbenen soll von zehn jungen Burschen zum Friedhof getragen worden sein.

1933 musste der Friedhof erweitert werden. Der verstorbene Altbesitzer August Lehmann ist als erster in der kühlen Erde bestattet worden.