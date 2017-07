Jugendcamp in Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Jugendliche aus Erkner, Grünheide, Gosen, Schöneiche, Woltersdorf und Fürstenwalde-Nord können vom 14. bis 16. Juli auf dem Gelände vom Erkneraner Jugendclub und dem Strandbad am Dämeritzsee an einem Sport-Präventions-Camp teilnehmen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586896/

Nach der Anreise am Freitagnachmittag geht es an den Aufbau der Schlafplätze und ans Kennenlernen. Am Sonnabend steht dann ein buntes Programm an - mit Graffitibattle, Fußballturnier, Fahrsicherheitssimulator und Ständen rund um das Thema Prävention. Natürlich wird auch die Musik nicht zu kurz kommen.

Zum Abschluss am Sonntag steht noch die Teamwertung an und das gemeinsame Aufräumen. 13 Uhr soll Abreise sein.