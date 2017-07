Der Fingerabdruck ist nur der Anfang

artikel-ansicht/dg/0/

"Und dann bekommen sie bei uns eine Kundennummer, die auch für die Arbeitsvermittler relevant ist", sagt eine Mitarbeiterin der Arbeitsagentur und schaut in die Gesichter von fünf syrischen Männern und einer jungen Mutter mit Baby. Da die noch kein Deutsch sprechen, ist ein Dolmetscher im Einsatz. Auch die Dokumente, auf denen die Asylsuchenden beispielsweise gefragt werden, wann sie geboren sind, ob sie einen Schulabschluss haben, welcher Arbeit sie in ihrem Land nachgingen und ob sie einen Führerschein besitzen, sind bis auf den Schriftzug der Bundesarbeitsagentur in Arabisch abgefasst. Ganz selbstverständlich eilt die Agentur-Dame zu der syrischen Mutter und nimmt ihr das Kind ab, damit auch sie all die nötigen Angaben aufschreiben kann. Die Datensätze werden dann wiederum übersetzt und alsbald an die Jobcenter in den Landkreisen übertragen.

"Wir schließen die Frauen von Beginn an in die Erfassung mit ein", betont Torsten Hesse von der Arbeitsagentur. Nicht nur die Männer, sondern auch sie sollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und dabei habe sich gezeigt, dass durchaus viele Frauen von ihnen - vor allem allein Geflüchtete - sehr wohl Kompetenzen mitbringen.

Kompetenzen, genau die sind es, die im Ankunftszentrum auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende herausgefiltert werden sollen. Vor allem, die Flüchtlinge, die aus Eritrea, Somalia, dem Iran, Irak und Syrien kommen und damit eine sehr hohe Bleibeperspektive haben, durchlaufen diesbezüglich ein beschleunigtes Verfahren. "Etwa 70 Männer und Frauen aus diesen fünf Ländern und vereinzelt auch Menschen mit anderer Herkunft werden derzeit von uns im Monat beraten", erklärt Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt, am Donnerstag Brandenburgs Finanzminister Christian Görke, der sich vor Ort ein Bild von dem Ankunftszentrum machen will, das eines von bundesweit 24 solcher Zentren ist.

Dort sollen sämtliche Verfahren rund um die Aufnahme von Asylsuchenden gebündelt werden. Das geht von der Registrierung, bei der alle Ankömmlinge Fingerabdrücke abgeben müssen, über eine Prüfung mitgebrachter Dokumente, die Anhörungen und Bescheiderstellungen bis hin zu einer ersten Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit. Und seit Juli wird in Eisenhüttenstadt auch sofort in den ersten Tagen die Sprachkompetenz geprüft.

Immer wieder ist am Donnerstag von einem Zeitgewinn hinsichtlich des Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt die Rede. Denn die steht neben dem Asylverfahren im Mittelpunkt des Ankunftszentrums. Gleich am ersten oder zweiten Tag nach der Ankunft der Flüchtlinge - derzeit seien es pro Tag etwa 20 - werden die Ankömmlinge registriert, sagt Uwe Hanschmann, Leiter des Ankunftszentrums. Sie müssen ihre Fingerabdrücke abgeben und dann wird innerhalb von Sekunden geprüft, ob sie möglicherweise schon anderswo in Europa registriert sind. Ist das der Fall, gibt es seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ein Übernahme-Ersuchen in dem jeweiligen Land. Dennoch kann es passieren, dass der Betroffene noch Monate oder Jahre in Deutschland bleibt, beispielsweise wenn er gegen diese Entscheidung klagt.

"Die Verfahrensdauer bei Neuanträgen, also von der Antragstellung bis zur Entscheidung, beträgt nur rund zwei Wochen", sagt Hanschmann. Bevor es das Ankunftszentrum gab, zog sich dieser Prozess oft etliche Monate hin. Fast 4600 Asylanträge wurden seit Ende Juli 2016 im Ankunftszentrum angenommen. Und da auch noch offene Anträge, vorlagen wurden seitdem bereits 6700 Entscheidungen getroffen.

"Ich freue mich, dass hier in Eisenhüttenstadt ein qualitativ immer besser arbeitendes Ankunftszentrum für Asylbewerber entstanden ist. Die Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit begrüße ich sehr", sagt Finanzminister Christian Görke. Derzeit sind landesweit 12 000 Flüchtlinge arbeitssuchend. Von Januar bis Mai konnten 631 in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden.