Abrechnung mit Potsdam

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Streit um die Deutungshoheit zu finanziellen Auswirkungen der Kreisreform geht weiter. In einem Schreiben an Finanzminister Christian Görke rechnet OB Martin Wilke nun mit der Rechnung aus Potsdam ab. Statt von 17,5 Millionen Euro an Entlastungen sei von mindestens 3 Millionen Euro Mehrbelastungen auszugehen.

Höhere Ausgaben für Kultur, Bildung, Soziales: Frankfurt, Brandenburg/Havel und Cottbus haben als Oberzentren unbestritten größere finanzielle Lasten zu tragen als kleinere Brandenburger Kommunen. Für die Landesregierung war das Dauerdefizit der kreisfreien Städte daher von Anfang an auch ein Hauptargument in der Debatte um die Verwaltungsstrukturreform. Die Einkreisung, so lautet das Versprechen, werde den kreisfreien Städten finanziell mehr Luft verschaffen. Für Frankfurt prognostiziert Finanzminister Christian Görke ein maximales Entlastungspotenzial von 17,5 Millionen Euro. Schließlich gibt die Stadt viele kostenintensive Aufgaben ab.

Für den Frankfurter Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) bleibt der errechnete Spielraum eine bloße Behauptung. Das Berechnungsmodell des Landes gehe in mehreren Punkten von falschen oder unvollständigen finanziellen Annahmen aus, heißt es in einem Brief des OB an Christian Görke. Das Schreiben, das am Donnerstag auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung war, datiert von Mitte Juni und enthält neben detaillierten Gegenrechnungen auch ein eigenes Berechnungsmodell. "Wir haben intensiv nachgerechnet, wo denn nun der finanzielle Vorteil liegen soll", erklärte der OB. Auf der Basis der Frankfurter Zahlen bietet Wilke dem Minister nun die Fortführung von im September 2016 begonnenen Arbeitsgesprächen an.

Ein in dem Schreiben genannter Posten betrifft beispielsweise die Verwaltung selbst. Während das Land von 6,2 Millionen Euro Entlastungen - vor allem durch wegfallende Personalkosten - für Frankfurt ausgeht, hält die Stadt maximal 900 000 Euro für möglich. Als unrealistisch werden auch Entlastungen in Höhe von 5,9 Millionen Euro durch den Wegfall von Schulträgeraufgaben bewertet - die Stadt kommt in ihrer Rechnung auf 2,4 Millionen Euro. Man gehe davon aus, allenfalls die Trägerschaft für das Oberstufenzentrum und die Förderschulen abzugeben.

Ähnlich verhält es sich mit Nahverkehr. Würde die Stadt die Aufgabe an den Landkreis Oder-Spree abgeben, sieht die Landesregierung den Frankfurter Etat jährlich um 5,8 Millionen Euro erleichtert. Tatsächlich, so Martin Wilke, liege die städtische Belastung bei 4,5 Millionen Euro. Hinzu komme die Einbindung der SVF in die Frankfurter Dienstleistungsholding. Durch den Verbund ergebe sich bisher eine Steuerersparnis von etwa 700 000 Euro, "die bei einer Auflösung des Verbundes im Wege der Aufgabenabgabe an den Landkreis entfiele und den städtischen Haushalt zusätzlich belasten würde". Insofern könne lediglich von einem Entlastungspotenzial von 3,8 Millionen Euro ausgegangen werden - das wegfallen würde, wenn, wie gefordert und auch zugesagt, der ÖPVN bei der Stadt verbliebe.

Gar kein Entlastungspotenzial sieht die Stadtverwaltung in den Bereichen Musikschule - die städtische Trägerschaft stehe anders als vom Land suggeriert nicht in Frage - sowie bei den Kosten für die Asylunterkunft. Letztere sei ohnehin zu 100 Prozent vom Land ausfinanziert.

Unter dem Strich ist die Frankfurter Kalkulation weit von dem in Potsdam prognostizierten Plus von 17,5 Millionen Euro entfernt: Die Stadt rechnet dagegen mit einem Minus von 3 Millionen Euro. Sollte Frankfurt Träger des Nahverkehrs bleiben, würde sich das Defizit zudem weiter erhöhen.

Mit zu berücksichtigen sei - wie in dem Schreiben ausdrücklich betont wird - "dass sich im Zuge der Einkreisung die Kreisumlage erhöhen muss, damit der aufnehmende Landkreis die auf ihn zukommenden zusätzlichen Lasten finanzieren kann." Derzeit liegt die Kreisumlage bei 39,8 Prozent. Ein sich daraus für Oder-Spree ergebender Fehlbetrag von 4,5 Millionen wäre erst mit einer Anhebung der Kreisumlage auf 41,6 Prozent gegenfinanziert.

Fest steht: es werden sicher nicht die letzten Zahlen in der Diskussion um die Folgen der Verwaltungsstrukturreform 2019 für die Stadtkasse gewesen sein.