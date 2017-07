Sicherheitsgefühl erschüttert

artikel-ansicht/dg/0/

Jana K. kommt kurz nach Mitternacht von einer Freundin, als sie am Bahnhof Hermannstraße die S-Bahn verpasst. Es ist eine kalte Herbstnacht. Also geht die Studentin zum Aufwärmen die Treppen zurück zum U-Bahnhof-Schacht. Mit ihrer Kapuze über dem Kopf, den Kopfhörern in den Ohren bekommt sie ihr Umfeld gar nicht mit. Sie ist völlig in Gedanken versunken, als Svetoslav S. ihr plötzlich ohne jeglichen Grund mit voller Wucht in den Rücken tritt. "Ich bin doch gar nicht gestolpert", denkt Jana K. noch, als sie nach einem halsbrecherischen Flug über mehrere Stufen später auf dem Beton aufprallt. "Ich sah noch ein paar Schuhe und jemanden, der eine Flasche aufhebt."

Auf den Video-Aufnahmen, die ein paar Wochen später die ganze Nation schocken, sieht man, wie Svetoslav S. nach dem Tritt noch an der Zigarette zieht und dann mit drei Brüdern und einem Vetter weitergeht, als sei nichts gewesen. "Die Tat ist einfach so absurd, dass man es sich nicht vorstellen kann", sagt auch die Staatsanwältin am letzten Prozesstag. Sie fordert drei Jahre und acht Monate - ohne Bewährung.

Die Richter blieben mit zwei Jahren und elf Monaten darunter, nachdem ein Gutachter den Angeklagten als vermindert schuldfähig eingestuft hatte. Bei S. soll demnach eine krankhafte seelische Störung vorliegen, die zum Teil von einer Kopfverletzung nach einem Autounfall herrühren soll. Der Psychiater beschrieb Svetoslav S. als freundlich, äußerst devot, ängstlich, depressiv. "Er hielt lange meine Hand, weinte viel und war von großen Schuldgefühlen gequält", berichtete der 66-jährige Gutachter. Ein Intelligenz-Test habe zudem einen IQ von 67 ergeben, was weit unter dem normalen Durchschnitt liege. Auch die exhibitionistischen Handlungen vor drei Frauen, die Svetoslav S.ebenfalls vorgeworfen wurden, passten zu dem Krankheitsbild eines Stirnhirnsyndroms. Die organische Störung, Drogenkonsum sowie Familienstreitigkeiten am Tattag hätten bei dem eigentlich friedfertigen Mann zu einer Art plötzlichem Kontrollverlust geführt, versuchte der Gutachter eine Erklärung.

Svetoslav S., der während des Prozesses mehrfach weinend um Entschuldigung bat, wuchs mit elf Geschwistern in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Die Familie, die einer türkischen Minderheit in Bulgarien angehört, zog umher, hütete Schafe, sammelte Müll. S., der nur kurz eine Schule besuchte, arbeitete schon als 14-Jähriger als Tagelöhner. Mit 15 Jahren heiratete er seine Frau nach "Zigeuner-Art". Wegen Diebstählen von Kupferkabeln war er auch schon in Bulgarien im Gefängnis. In Berlin folgten Gelegenheitsjobs auf dem Bau. Fast jeden Abend zog er um die Häuser, trank Alkohol und nahm Drogen.

An die Tat will S. keine Erinnerung haben. Das Video, das laut Richterin das Sicherheitsgefühl der Öffentlichkeit schwer erschütterte, hat der dreifache Familienvater erst in Frankreich gesehen. Das Gericht hielt ihm zugute, dass er daraufhin nach Berlin zurückkehrte, um sich zu stellen. "Er braucht dringend psychosoziale und suchttherapeutische Hilfe", riet der Gutachter.

Jana K., die sich bei dem Sturz den Ellenbogen brach und eine Kopfverletzung zuzog, hat die Nacht im Oktober völlig aus der Bahn geworfen. Monatelang traute sich die 26-Jährige nicht mehr aus dem Haus, brach ihr Studium ab. "Sie wird wohl nie mehr unbefangen eine Treppe hinunter gehen können", sagte die Richterin.