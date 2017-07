4600 Asylanträge innerhalb eines Jahres

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zu 20 Asylsuchende kommen derzeit pro Tag in der Zentralen Erstaufnahmestelle für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) an. Im Monat sind es nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) etwa 450. Zu den Hochzeiten im Jahr 2015 waren es 12 000 Personen monatlich.

Doch nicht nur die Zahlen sehen komplett anders aus, sondern auch die ersten Tage in der Erstaufnahme. Dort durchlaufen die Neuankömmlinge seit Ende Juli 2016 nämlich ein Ankunftszentrum. Bundesweit gibt es mittlerweile 24 dieser Einrichtungen von Bund und Land, die das komplexe Asylverfahren bündeln sollen, und nicht nur das. Auch die Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt steht dort im Fokus - vor allem für die Asylsuchenden mit einer sehr hohen Bleibeperspektive. Die kommen derzeit aus Syrien, Eritrea, Somalia, dem Iran und Irak. Sie durchlaufen sofort nach der Registrierung, die laut Uwe Hanschmann, Leiter des Ankunftszentrums, in der Regel bereits am ersten oder am zweiten Tag ansteht, verschiedene Kompetenzsichtungen. Zum einen werden durch Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Daten zu Schulbildung und beruflicher Praxis abgefragt und an die Arbeitsagenturen und Jobcenter weitergeleitet. Aber auch sprachliche Kompetenzen gilt es, seit diesem Monat sofort zu überprüfen und Empfehlungen für spezifische Deutschkurse auszugeben. Von diesem beschleunigten Verfahren versprechen sich die Verantwortlichen auch einen Zeitgewinn hinsichtlich des Integrationsprozesses.

Seit der Eröffnung des Ankunftszentrums haben die 60 Mitarbeiter laut Hanschmann fast 4600 Asylanträge angenommen und mehr als 6700 Entscheidungen getroffen. Unregistrierte Flüchtlinge gibt es ihm zufolge in Brandenburg seit Mai 2016 nicht mehr. "Es kann nicht mehr passieren, dass Ankömmlinge nicht von uns erfasst werden", versichert er und gibt weitere Zahlen bekannt. Er spricht von etwa 1600 anhängigen, also offenen Verfahren, im Jahr 2016 waren es 11 000. In etwa 80 Prozent der Fälle müssten die Asylsuchenden jetzt nur noch maximal 14 Tage von der Antragstellung bis zur Entscheidung warten. Allerdings gebe es landesweit zirka 13 500 Klagen von Asylantragstellern gegen die Entscheidungen des BAMF. Auch aus diesem Grund hat Brandenburgs Finanzminister Christian Görke mehr Richterstellen an Verwaltungsgerichten bewilligt. Darauf verweist er am Donnerstag bei seinem Besuch im Ankunftszentrum.

Einige der Flüchtlinge, die bleiben dürfen, kommen offensichtlich auch langsam auf dem brandenburgischen Arbeitsmarkt an. Von Januar bis Mai sind 631 Migranten in den in ersten Arbeitsmarkt vermittelt worden, teilt die Arbeitsagentur mit. Top-Branchen seien das Gastgewerbe und der Handel. Dem gegenüber stünden 12 000 arbeitssuchende Flüchtlinge.