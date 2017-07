Ruppiner kegeln für Auswahlteams

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (MZV) Vom SV 90 Fehrbellin wurden gleich mehrere Kegler vom Sektionssportausschuss Bohle in den vorläufige Kader für die Länderauswahl Brandenburg und den Nationencup berufen. Im Herrenbereich halten mit Dirk Sperling und Frank Wilke die beiden Kapitäne der beiden Erstligisten aus Fehrbellin und vom SVL Seedorf die Brandenburger Fahnen beim Nationencup vom 22. bis 24.September in Bordesholm hoch. Bereits am Wochenende 9. und 10. September finden in Lüneburg die Ländervergleichsspiele der Damen und Herren statt. Im fünfköpfigen Kader stehen mit Sperling, Sebastian Krause und Benjamin Münchow gleich drei Fehrbelliner. Ebenfalls für die Märker-Auswahl spielen Christopher Penz (Eberswalde) und Jonathan Jaeger (Werder). Herren-A Landesmeister Thomas Gabrysch vom BBC 91 erhielt eine Einladung für die Ländervergleichsspiele der Herren A/B am 30. September/1. Oktober in Hamburg. Hier stehen weiterhin im Kader Sven Heise (Königs Wusterhausen), Frank Wilke (Seedorf), Matthias Wüstenhagen (Königs Wusterhausen) und Rainer Kühn (Babelsberg).