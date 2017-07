Einstimmiges Votum zum RE 1

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt soll nicht von einer besseren Anbindung auf der RE 1-Linie ausgenommen werden - darauf drängen die Stadtverordneten, die sich am Donnerstag einstimmig einer von Oberbürgermeister Martin Wilke eingebrachten Erklärung anschlossen. Darin wird Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) aufgefordert, die angestrebte Taktverdichtung auf der gesamten Strecke - und nicht nur, wie öffentlich diskutiert zwischen Werder und Fürstenwalde - umzusetzen. Zugleich solle das Ministerium in seiner Planung auch auf eine schnellere Zugverbindung hinarbeiten. Schließlich sei der RE1, so heißt es in der Erklärung, das Rückgrat der Wirtschafts- und Stadtentwicklung in Brandenburg und Ostdeutschland und müsse deshalb insgesamt gestärkt werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586910/

Auch die Fraktion aus Grünen/BI Stadtentwicklung/Pirat hatte das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen, ihren Beschlussvorschlag aber zugunsten des OB-Antrages zurückgezogen. In Zeiten, in denen der Berliner Speckgürtel aus allen Nähten platze, "macht ein dichterer Takt der Regionalexpresslinie Frankfurt als Wohnort attraktiver", unterstrich Sahra Damus (Grüne).

Der Linken-Landtagsabgeordnete René Wilke wies darauf hin, dass die Ministerin auf eine Anfrage im Landtag zugesichert habe, Frankfurt nicht von einer Taktverbesserung abkoppeln zu wollen. "Das, was bisher in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ist nur das Ergebnis einer Korridoruntersuchung", so Wilke. Dennoch sei es nicht falsch, sich frühzeitig einzumischen und vor allem darüber zu reden, "in welche Richtung es gehen soll". Es sei die Frage, ob ein dritter Zug wirklich sinnvoll sei, oder ob nicht vielmehr über einen wie von der CDU vorgeschlagenen Expresszug in Richtung Hauptstadt diskutiert werden müsste. "Wir brauchen eine schnellere Anbindung für alle, die in Frankfurt leben und in Berlin arbeiten wollen."

Auch Ulrich Junghanns stellte sich für die CDU-Fraktion hinter die gemeinsame Erklärung. Er sieht in dem Ergebnis der Korridoruntersuchung durchaus die konkrete Gefahr, dass Frankfurt von Verbesserungen ausgenommen bleiben könnte. "Wenn die Studie die Basis für die Bestellungen ist, dann müssen wir dagegen vorgehen."