Kran lädt fertige Häuser ab

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Anfang September werden die ersten modularen Häuser auf der Freifläche an der Ringstraße aufgestellt. Die Beeskower Wohnungsgenossenschaft beschreitet damit ganz neue Wege.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586911/

Offensichtlich mit Erfolg. "Die vier Häuser, die wir im September aufstellen, sind bereits vermietet", berichtet Dietmar Schulz, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft. Drei weitere Häuser sollen noch in diesem Jahr in der Ringstraße errichtet werden, weitere acht würden im nächsten Jahr folgen. "Es gibt viele Interessenten", sagt Schulz und hofft, dass sich beim Anblick der "Baukastenhäuser" noch einige für einen Mietvertrag erwärmen.

Im Grunde ist die Idee erst vor etwa zwei Jahren geboren worden. Schulz erzählt, dass es immer wieder Nachfragen nach hochwertigem, aber bezahlbarem Wohnraum im Grünen gab. Nach Recherchen fand er die Firma Smart House aus Löhne in Nordrhein-Westfalen, die diese Fertighäuser mit Flachdach in modularer Bauweise herstellt. Die Module werden per Kran nach Beeskow gebracht und sind schon nach einem Tag bezugsfertig. Das Bad kommt quasi fix und fertig angeflogen, Türen, Fenster, Fußböden alles drin, nur die Küchen müssen noch eingebaut werden. "Wenn die Häuser kommen, müssen natürlich die Fundamente fertig sein. Das wird eine einheimische Firma erledigen." Schulz reagiert damit auf die Wünsche der Stadtverordneten bei der Vorstellung seines Wohnungsprojektes im vergangenen Jahr. Dort hatte man angeregt, dass wenigstens ein Teil der Wertschöpfung vor Ort bleiben und einheimische Handwerker von der Investition profitieren sollten. Im Prinzip sei es auch möglich, dass die Häuser im Rohbau angeliefert und vom örtlichen Handwerk ausgestattet werden, sagt Schulz. "Aber wir müssen ja erst einmal Erfahrungen sammeln, unsere ersten Häuser werden auch als Musterobjekte dienen." Auch für die Produktionsfirma Smart House, die laut Schulz das erste Mal im Osten Deutschlands präsent wird.

Auf die Frage, was für Mieter dort einziehen werden, sagt Schulz: "Genau die, die wir als Zielgruppe gesehen haben." Es gebe immer mehr ältere Menschen auf den Dörfern, die ihr Anwesen allein oder zu zweit nicht mehr bewirtschaften können, aber in der Region bleiben und individuell im Grünen wohnen möchten. Beeskow biete die Infrastruktur, die es auf den Dörfern nicht gebe: Nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Betreuung, Krankenhaus, Kultur und Kino. "Und besonders schön ist, dass unsere Wohnanlage direkt an der Spree liegt."

Um den Verkehrslärm von der Ringstraße abzuwehren, muss laut B-Plan eine Schallschutzmauer errichtet werden. Wie die genau aussehen wird, weiß Schulz noch nicht.

Bewirtschaftet werden soll die Anlage zwischen Spree- und Ringstraße von den Hausmeistern der Wohnungsgenossenschaft. Dieser Wohnkomfort - zunächst sind es Drei-Raum-Wohnungen zwischen 61 und 76 Quadratmetern - hat seinen Mietpreis. 9,50 Euro (kalt) kostet der Quadratmeter. "Das ist schließlich keine Billigware, die wir hier hinstellen, das sind Premiumhäuser, hergestellt aus hochwertigen Materialien", erklärt Dietmar Schulz.