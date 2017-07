Helfer-Aktionstag auf dem Inselvorplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es waren dramatische Tage, die im Sommer vor 20 Jahren die Menschen entlang der Oder in Atem gehalten haben. Unzählige Helfer waren bis zur Erschöpfung im Einsatz, um die Deiche zu stabilisieren, betroffene Anwohner in Sicherheit zu bringen. Der Inselvorplatz in Eisenhüttenstadt war einer der zentralen Plätze, wo unter anderem unzählige Sandsäcke gefüllt wurden. Am Sonnabend, dem 15. Juli, ist das Areal ein zentraler Platz, auf dem an die Oderflut erinnert werden soll. Von 10 bis 17 Uhr findet dort ein Aktionstag der Helfer statt.

Der Vorplatz der Inselhalle verwandelt sich an diesem Tag in eine 8000 Quadratmeter große Aktionsfläche für Hilfsorganisationen. Mit 25 Fahrzeugen werden Einsatzkräfte von Feuerwehren, die Bundeswehr, die Wasserschutzpolizei, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe, das Technische Hilfswerk und die Tauchereinheit Landkreis Oder-Spree vor Ort sein und den Besuchern einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit geben. Auch der Kreisjugendfeuerwehrverband wird sich vorstellen. "Wir haben damals einen außergewöhnlichen Zusammenhalt erlebt und eine Welle der Solidarität von Menschen, die sich untereinander nicht kannten", blickt Landrat Rolf Lindemann zurück.

Fast alles, was im Einsatzfall mit Blaulicht unterwegs ist, kann auf dem Vorplatz der Inselhalle hautnah erlebt werden. Und es gibt auf dem Kanal neben der Halle die seltene Gelegenheit zur Mitfahrt in Einsatzbooten des Technischen Hilfswerks und der Tauchergruppe. Am Nachmittag rundet ein musikalischer Höhepunkt das Geschehen ab: Mit voller Besetzung spielt um 14 Uhr das Landespolizeiorchester Brandenburg ein einstündiges Konzert in der Inselhalle.

"Besucher können an diesem Tag nicht nur die Technik der Retter genau in Augenschein nehmen", blickt Torsten Goerth, Sachgebietsleiter Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung Oder-Spree voraus. "Wir zeigen Einsatzszenarien, Vorführungen der Rettungshundestaffel, Taucher erläutern ihre Ausrüstung und man kann seine Fähigkeiten in Erster Hilfe auffrischen."

Schon am Morgen wird es um 10 Uhr in Ziltendorf einen Gottesdienst im Gemeindezentrum geben.