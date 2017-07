Koloss baut Trasse aus einem Guss

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen/Storkow (MOZ) Die Bauarbeiten an der südlichen Autobahntrasse zwischen Skaby und Briesenluch kommen planmäßig voran. Der Fertiger, mit dem die Betonpiste in einem Guss hergestellt wird, konnte sogar eher als vorgesehen loslegen. Bis Ende September müssen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Straßenbau: Eine vollautomatische Anlage stellt derzeit die Fahrbahn für die BAB 12 zwischen Skaby und der Anschlussstelle Storkow her. Auf 11,5 Metern wird in der Mitte der Anlage die Deckschicht auf diegerade glatt gezogene untere Schicht aufgebracht.

Auf der Autobahn-Baustelle drei Kilometer vor bis drei Kilometer hinter der Anschlussstelle Storkow herrscht weiterhin Hochbetrieb. Auf dem Abschnitt, der gerade die neue Fahrbahn bekommt, sogar rund um die Uhr. Denn der sogenannte Fertiger -ein Koloss, der den Beton für die Trasse verteilt, verdichtet, glattzieht sowie die Dübel und Anker in die Masse drückt - schiebt sich Zentimeter für Zentimeter von Höhe Skaby aus in Richtung Osten voran.

Die Maschine ist auf 11,5 Metern Breite eingestellt und produziert somit die Trasse in einem Guss. Laster liefern den Beton an. Ein Bagger verteilt die Mischung für die untere, etwa 22 Zentimeter dicke Schicht vor dem Fertiger. Den etwas feinere Beton für die sieben Zentimeter der Deckschicht schaufelt der Bagger auf ein Förderband, das die Masse in den mittleren Teil der Anlage transportiert, wo sie auf den bereits glatt gezogenen Unterbau aufgebracht wird.

Alle fünf Meter kommen mit einem seitlichen Abstand von etwa 20 Zentimeter Stahldübel in die noch weiche Fahrbahn - die Abschnitte werden im Endeffekt zu den Platten, die durch das nachträgliche Fräsen der Fugen entstehen. In den noch weichen Beton werden zudem alle fünf Meter fortlaufende Zahlen geprägt, so dass später bei Reparaturbedarf immer eindeutig überliefert werden kann, wo Schäden aufgetreten sind.

Der Fertiger kommt in 24 Stunden etwa einen Kilometer voran. Etwa sechs Stunden nach dem Auftragen des Beton kommt eine Stahlbürste zum Einsatz. Sie kratzt auf der Oberfläche Steinchen heraus und gibt der Decke somit die gewünschte Beschaffenheit. Bis Freitag will die hessische Firma Bickhardt Bau das Teilstück fertig haben. Es endet vor der Brücke, die über den Hauptgraben führt. Ab dort wird eine Asphaltdecke aufgebracht, ebenso wie auf die komplette Anschlussstelle. Der Fertiger wird dann auf die andere Seite umgesetzt, wird sich kommende Woche vom Ende des Bauabschnitts in Höhe Briesenluch westwärts abermals bis zur Anschlussstelle Storkow vorarbeiten. Für die Fahrbahn laufen derzeit die letzten Vorbereitungen, werden der Erdbau beendet und die Schotterschicht eingebracht.

Für die Anlieferung des Betons übrigens, der in Storkow in einem mobilen Betonwerk hergestellt wird, sind rund 20 Laster im Einsatz. Auch sie rollen Tag und Nacht über die etwa zwei Kilometer lange Anfahrtsstrecke.

Wie geht es bis Ende September weiter, bevor die Baustelle in die Winterpause geht? Ab Mitte August soll laut Ralf Kothe, Bauüberwacher beim Landesbetrieb für Straßenwesen, die Anschlussstelle Storkow erreicht werden, die dann für etwa vier Wochen gesperrt wird. Zudem wird die Trasse beschildert, die Leitplanken aufgebaut. Sie ist danach fix und fertig und wird für den Verkehr frei gegeben. 2018 ist abschließend die nördliche Trasse des Bauabschnittes sowie die Anschlussstelle Spreenhagen an der Reihe - vom 1. März bis 30 September. Dafür rollen die Fahrzeuge über die neue Fahrbahn, auf je zwei Streifen (drei und 2,5 Meter), getrennt durch eine Schutzwand in der Mitte.