Neuer Seniorenbeirat gewählt

Falkensee (MOZ) Die Mitglieder des neuen Falkenseer Seniorenbeirats stehen fest. Am Mittwoch wählten die Stadtverordneten in zwei geheimen Wahlgängen sieben Kandidaten in das Gremium. Auch die bisherige Vorsitzende Dr. Margot Kleinert wurde erneut mit großer Mehrheit in den Beirat berufen. Die Wahl der Ersatzpersonen soll nach der Sommerpause erfolgen.