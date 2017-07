Komiker suchen Gransee heim

artikel-ansicht/dg/0/

Am 29. Oktober ist es soweit: Für den, der mal wieder richtig lachen möchte, ist die Komödie "Zwei Genies am Rande des Wahnsinns" genau das Richtige. Geboten wird ein waschechter Schwank, bei dem das Publikum vor Freude toben wird, wie die Veranstalter versichern.

Dafür sorgen wollen zwei "Heinzelmänner", Lachnummern mit dem Vornamen Heinz, als da sind: Heinz Behrens und Heinz Rennhack. Bei dem turbulenten Theaterstück wollen sie sich so richtig zum "Heinz" machen.

Doch worum geht es eigentlich inhaltlich? In der grotesken Geschichte der Woesner Brothers treffen sich unter der Regie von Sebastian Wirnitzer zwei verkrachte Existenzen - ein neurotischer Komiker in Geldnot und ein ehemaliger Staatsschauspieler - auf einer Probebühne, um gemeinsam einen Auftritt zu erarbeiten, für den beide über ihre Agenten gebucht sind.

Dass sich die beiden nicht ausstehen können, ist noch das geringste Problem. Denn während der eine glaubt, er sei für eine Hochzeit gebucht, ist der andere überzeugt, es geht um eine Beerdigung. Schnell entwickelt sich ein fröhliches Durcheinander geschliffener Wortspiele, skurriler Situationskomik, amüsanter Anspielungen auf das aktuelle Zeitgeschehen und Verballhornungen klassischer Literatur. "Das Stück gibt Einblicke in die Eitelkeiten bei den Theaterarbeiten", merkt Regisseur Wirnitzer an. "Wir schauen dabei den Theaterproben unter den Rock beziehungsweise hinter die Bühne", verrät er eine Möglichkeit für das Publikum, Neues zu erfahren bei dem Stück. Heinz Behrens (unter anderem "Maxe Baumann", "Polizeiruf 110") und Heinz Rennhack ("Spuk im Hochhaus" , "Ein Engel im Taxi") stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne und mimen in "Zwei Genies am Rande des Wahnsinns" ein köstliches Chaos-Duo.

Geboten wird "wirklich hohe Theaterkunst, ja fast politisch-kritisches Kabarett", stellen verblüffte Zuschauer fest. Rennhack und Behrens beweisen in Verkleidungen sowie mit vielen gelungenen Wortspielen, dass sie große Komödianten sind. In seinen Dialogen erinnert der verrückte Schwank außerdem an die Legenden "Herricht und Preil" in ihren besten Zeiten. Mit anderen Worten: Ein Gagfeuerwerk, das an Sketchparaden und Bauernschwank denken lässt.

Die Aufführung mit Heinz Behrens und Heinz Rennhack findet am 29. Oktober in der Granseer Dreifelderhalle statt und beginnt um 16 Uhr. Karten zum Preis von 27,50 Uhr im Vorverkauf gibt es in der Geschäftsstelle der Gransee-Zeitung, Rudolf-Breitscheid-Straße 67 - telefonisch erreichbar unter 03306 75611.