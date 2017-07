Planungsrechtliche Sicherung beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nachdem die eingereichten Entwürfe zum Architektenwettbewerb am vergangenen Wochenende in der Stadthalle für die Öffentlichkeit ausgestellt worden waren, stand am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung die entsprechende Änderung des Bebauungsplans für das Grundstück der alten Stadthalle auf der Tagesordnung. In der Debatte wurden ernsthafte Befürchtungen laut, mit denen die Betroffenen jedoch nicht durchzudringen vermochten.Mit der Entscheidung für den Siegerentwurf wird eine zentrengerechte Entwicklung des Standorts angestrebt.

Die Neubebauung sollte sich an diesem zentralen Ort besonders harmonisch in die Umgebungsbebauung einfügen - ob der Siegerentwurf dies leisten kann, ist fraglich, meinen zumindest einige Stadtverordnete.

Die Neubebauung sollte sich an diesem zentralen Ort besonders harmonisch in die Umgebungsbebauung einfügen - ob der Siegerentwurf dies leisten kann, ist fraglich, meinen zumindest einige Stadtverordnete. © Silke Schulz

Die Neubebauung soll die örtlichen und historischen Bezüge berücksichtigen und den Bereich als Ort der Begegnung, der Kommunikation, des Einkaufens, der Dienstleistungen und des Wohnens entwickeln, mit öffentlichen Platzflächen, die eine gute Aufenthaltsqualität bieten.

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Falkensee stellt den Standort der alten Stadthalle zusammen mit dem nordwestlich angrenzenden Campus-Bereich als Gemeinbedarfsfläche dar.

Damit dort so gebaut werden kann wie vorgesehen, muss eine Änderung des Bebauungsplans F 17 A "Zentrum Campus", in dessen Geltungsbereich das Grundstück liegt, erfolgen. Daneben soll die Stadtverwaltung einen Städtebaulichen Vertrag entwerfen, um die vorgestellte Gestaltung des Bauvorhabens zu sichern. Die Eckpunkte sollen den Stadtverordneten vorgestellt werden. Dies reicht etwa Norbert Kunz (Linke) nicht: "Ich möchte nicht nur die Eckpunkte sehen, sondern den gesamten Städtebaulichen Vertrag zur Abstimmung vorgelegt bekommen!"

Dahinter stecken Befürchtungen, die Frank Barz (Linke) klar formuliert: "Wir werden heute unsere Zustimmung nicht geben, weil der Siegerentwurf Bedingungen, die vorgegeben waren, nicht eingehalten hat. Wir stören uns ganz massiv etwa an der 5-Geschossigkeit und befürchten, dass nun in der Bahnhofstraße noch höher gebaut wird. Das neue Gebäude neben der Volksbank bestätigt diese Vermutungen." Die FDP-Fraktion teilt diese Sorge. "Die von den Stadtverordneten beschlossenen städtebaulichen Fixpunkte sind nicht eingehalten, insbesondere geht es uns um die Geschossigkeit sowie um das Maß der baulichen Nutzung. Die Grundflächenzahl sollte bei 60 Prozent liegen, nun sollen 80 Prozent der Grundstücksfläche überbaut werden. Beide Gebäudetürme werden nur 40 Zentimeter niedriger als der Kirchturm sein. Wir hegen starke Bedenken gegenüber diesem Vorhaben, möchten zunächst dessen eine Einordnung in die Umgebungsbebauung sehen und werden heute der Beschlussvorlage nicht zustimmen", erklärte Elfriede Schmidt (büff).

Für sie stelle sich die Frage, aus welchem Grund plötzlich ein solcher Handlungsdruck bestehe und ob der Investor überhaupt zugesagt habe, die durch den Siegerentwurf entstehenden Mehrkosten zu übernehmen.

Gelassener sah die SPD-Fraktion die Lage. "Der Städtebauliche Vertrag wird uns absichern", vermutet Fraktionsvorsitzender Peter Kissing. "Der Wettbewerb wurde mit fachkundiger Bewertung durchgeführt, wir berücksichtigen mit diesem Entwurf den Bürgerwillen. Das jetzige Projekt steht von allen vorgelegten Entwürfen noch am günstigsten in Relation zum Kirchturm."

Auch die CDU-Fraktion unterstützte den Siegerentwurf. "Das fünfte Geschoss ist ein Staffelgeschoss, das wird nicht so dominant sein", hofft Daniela Zießnitz (CDU) "Dieses Projekt wird sich in das Stadtbild einpassen. Alle weiteren Entwürfe wären nicht geeignet gewesen, in unserer Stadt verwirklicht zu werden. Wir haben den Investor schon zu lange warten lassen."

Heidemarie Hinkel (Linke) hat an den Ausstellungstagen den Bürgerwillen jedoch anders wahrgenommen: "Dort standen die Besucher dem Entwurf sehr kritisch gegenüber - laut Zeichnung wird die alte und erhaltenswerte Eiche bereits dem Bau zum Opfer fallen, außerdem wird der Schulhof der Europaschule kleiner."

Baudezernent Thomas Zylla indes gab den Ball zurück: "Flächen für Bäume etwa werden zu sichern sein, die Geschossigkeit haben Sie als Stadtverordnete ja in der Hand. Gegebenenfalls muss die Skizze geändert werden. Ich werbe dafür, das Verfahren einzuleiten, Planer zu beauftragen, die dann in Ihrem Sinne arbeiten werden. Die Verkleinerung des Schulhofs stellt kein Problem dar, dieser ist danach immer noch groß genug."

Mit 21 Ja- und sieben Nein-Stimmen wurde schließlich die Einleitung der planungsrechtlichen Sicherung für den Projektentwurf beschlossen.