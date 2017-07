Beeskower Festwoche zur Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit einem Flyer werben die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Beeskow und mehrere Partner für eine Veranstaltungsreihe zum Thema "Beeskow in den Zeitaltern der Reformation". Dazu gehört die bereits laufende Ausstellung in St. Marien mit Zitaten von Martin Luther.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586935/

Die Festwoche startet am 15. September im Südschiff der Kirche. Tilman Schladebach wird Texte von Martin Luther sprechen, an der Orgel spielt Kantor Mathias Alward. Schon am Tag danach wird eine Ausstellung mit Holzschnitt-Arbeiten der zehn Teilnehmer des Künstlerpleinairs auf der Burg eröffnet. Eine Lutherische Messe erwartet die Gäste am 17. September. Dort kommt mehrchörige Musik von Michael Praetorius zu Gehör, der Luthertexte vertont hat.

"Zwischen Heiligen und Bestien" heißt ein Vortrag, der am 19. September auch Einblicke in die Wandmalerei der mittelalterlichen Sakristei gibt. Am 20. September hält Sascha Bütow von der Universität Rostock einen Vortrag zur "Reformationsgeschichtlichen Ausstellung im Stadtgebiet von Beeskow", die bereits jetzt anzuschauen ist. Beeskower Gymnasiasten stellen am 22. September auf der Burg ihre "Thesen" für eine bessere Welt vor und am Abend des gleichen Tages wird die Geschichte von "Michael Kohlhas" über ein mobiles Stationstheater auf dem Kirchplatz erzählt.