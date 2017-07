Geisel von Internet-Kriminellen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Wir haben fast täglich mit Cyberstraftaten zu tun und die Täter kommen auf immer neue Geschäftsideen": Wer bisher im Internet sorglos unterwegs war, seine Software nicht immer auf den aktuellsten Stand gebracht hat, der dürfte spätestens nach dem Vortrag von Denny Speckhahn anderer Meinung sein. Der Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes war auf Einladung der Eisenhüttenstädter Ortsgruppe des Vereins Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler (VBIW) nach Eisenhüttenstadt gekommen, um zu berichten, wie man sich vor Cyberangriffen schützen kann. Dass das nicht nur ein Phänomen ist, was große Unternehmen trifft, machte Speckhahn deutlich. "Wir haben fast täglich mit Cyberstraftaten zu tun."

artikel-ansicht/dg/0/1/1586937/

Die Täter seien teilweise noch sehr jung, zwischen 12 und 25 Jahren alt. Eine der Haupttätergruppen allerdings, so der Polizist, von denen vor allem Unternehmen betroffen sind, sind ehemalige Angestellte, die ihr Wissen nutzen, um ihrem ehemaligen Unternehmen zu schaden oder sich im neuen Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen.

Methoden, wie Täter Computer angreifen, gibt es einige. Der Klassiker ist, Schadsoftware über einen e-mail-Anhang einzuschleusen. Denny Speckhahn wies auf eine relativ neue, inzwischen weit verbreitete Masche hin, von denen vor allem Unternehmen betroffen sind: gefälschte Bewerbungs-Mails. Öffnet man den Anhang, installiert sich die Schadsoftware. Aber auch über einen gefälschten Werbebanner auf Websites kann man in die Falle tappen. "Beliebt sind auch gefälschte e-mails von Paketdienstleistern", sagte der Kriminalhauptkommissar. Dort wird man vermeintlich darüber informiert, wann ein Paket ankommt.

Die Schadsoftware, die installiert wird, kann zum einen dazu dienen, Daten abzugreifen. Zum anderen werden Daten auf dem Computer verschlüsselt und der Nutzer damit erpresst. "Die Wahrscheinlichkeit der digitalen Erpressung steigt immer mehr", erklärte der Polizist.

Auch wenn die Täter immer kreativer werden, neue Modell entwickeln, kann man sich als Nutzer doch auch schützen. Denny Speckhahn mahnte, die Programm immer auf den neusten Stand zu halten. "Das gilt auch für Zusatzprogramm wie Flash-player oder den adobe-Reader." Die Daten sollten auf einem externen Speicher gesichert werden, der nicht dauerhaft mit dem Computer verbunden ist. "Nutzen Sie sichere Kennwörter. Die sollten mindestens zwölf Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen haben", empfiehlt der Experte. Vor allem für Unternehmen sollten zwei physisch getrennte Netze genutzt werden. Datei-Anhänge an e-mails sollten auf einem extra Rechner geöffnet werden. Denny Speckhahn empfiehlt auch, kein Lösegeld zu zahlen, falls der Rechner verschlüsselt wird. Auch sollten Cyberangriffe angezeigt werden. Für Unternehmen und Behörden gibt es dazu in Brandenburg eine extra Ansprechstelle - die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime für Unternehmen und Behörden (ZAC). Der Kriminalhauptkommissar stellt allerdings fest: "Nur sehr wenige Firmen wenden sich an die Polizei." Gerade einmal fünf Prozent der Cyberstraftaten würden angezeigt.