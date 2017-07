artikel-ansicht/dg/0/

New-Orleans-Sound bei Live in Reitwein

Reitwein (MOZ) Die 114. Auflage von Live in Reitwein wird in der Sonnabendnacht als Sommer-Hoffest am Gasthof "Zum Heiratsmarkt" gefeiert. Einlass ist ab 18 Uhr, um 20 Uhr geht unter dem Motto "Der Sound von New Orleans in Reitwein" musikalisch die Post ab.

Gehören zur Creme der deutschen Bluesszene: Lutz Kowalewski & The Red Rugs. Die Band eröffnet am Sonnabend das Sommer-Hoffest von Live in Reitwein Nr. 114.



© promo live in Reitwein