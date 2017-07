Verein proklamiert neues Königshaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schiffmühle (MOZ) Mit einem Lampion- und Fackelzug für Kinder beginnt am Freitagabend um 20 Uhr das Dorf- und Schützenfest in Schiffmühle. In Begleitung der Spielleute des Neuenhagener Carnevalclubs (NCC) bewegt sich der Zug vom Dorfplatz Gabow zur Festwiese am Bruchsee.