Reischert zum 1. FC Frankfurt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mathias Reischert ist der erste Zugang beim Oberligisten 1. FCF. Der 32-jährige Stürmer kommt vom Aussteiger Germania Schöneiche, für den er in zwei Serien 58 Einsätze absolvierte (11 Tore/9 Vorlagen). Davor kickte der Dauerläufer für den Brandenburgligisten Miersdorf/Zeuthen. Für Frankfurt - damals noch FFC Viktoria - kam er in der Saison 2010/11 insgesamt 27 Mal zum Einsatz. Den Saisonauftakt vollziehen die Oderstädter am 6. August, 14 Uhr, gegen den FC Mecklenburg Schwerin und beenden die Spielserie am 3. Juni gegen den FC Strausberg.