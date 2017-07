Moritz Büssow holt sich Gold

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Schwedt (MOZ) Auch in diesem Jahr waren die Schwimmer des 1. Schwimmclubs Strausberg in Wittenberg am Start. Der traditionsreiche Wettkampf trägt den Namen "Luthers Hochzeit". Das Besondere hierbei, das Schwimmen wird unter freiem Himmel ausgetragen, und der Spaß an der Sache ist ausnahmsweise wichtiger, als der Kampf um neue Bestzeiten.