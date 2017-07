Besuch bei Luthers in Niederjesar

artikel-ansicht/dg/0/

Niederjesar (MOZ) Im Rahmen des Sommerfestes im Pfarrsprengel Mallnow gibt es am Sonntag Nachmittag eine kleine Theateraufführung: Um 16 Uhr beginnt in der Dorfkirche ein etwa einstündiges Kammerspiel mit Texten, Liedern und Musik aus der Zeit der Reformation. Das Stück trägt den Titel "Frauen soll man loben. Tischgespräche im Hause Luther".

artikel-ansicht/dg/0/1/1586942/

In Luthers Küche: Das Kammerspiel, das am Sonntag Nachmittag in der Niederjesarer Kirche aufgeführt wird, gibt Einblick ins Leben des Reformators , gespielt von Frank Fröhlich, und seiner Frau Katharina von Bora (Anne Schierack)

In Luthers Küche: Das Kammerspiel, das am Sonntag Nachmittag in der Niederjesarer Kirche aufgeführt wird, gibt Einblick ins Leben des Reformators , gespielt von Frank Fröhlich, und seiner Frau Katharina von Bora (Anne Schierack) © promo

Das Ehepaar Luther, gespielt von Anne Schierack und Frank Fröhlich, gibt vor allem Einblicke in seinen nahrhaftesten Raum - die Küche. Über der Zubereitung der Suppe für die Familie Luther, in der auch immer eine stattliche Anzahl hungriger Studenten mit am Tisch saß, wird nicht nur über die Erziehung der Kinder, das aktuelle Zeitgeschehen oder über die nächste theologische Vorlesung philosophiert. Sondern in humoristischer Weise auch ein eheliches Zwiegespräch Luthers mit "Herrn Käthe", wie der Reformator seine Frau liebevoll und mit Respekt nannte, geführt.

Dabei ergeben sich interessante Einblicke in den familiären und zeitgeschichtlichen Hintergrund. Umrahmt werden die Originaltexte Luthers mit Liedern und Musik aus der Reformationszeit. Überliefert ist unter anderem das Zitat: "Wenn ich noch einmal heiraten sollte, würde ich mir eine gehorsame Ehefrau aus einem Stein hauen; anders bin ich verzweifelt an aller Frauen Gehorsam", soll Luther gesagt haben.

Das Sommerfest des Pfarrsprengels Mallnow in der Kirche Niederjesar beginnt am Sonntag, um 14 Uhr, mit einem Gottesdienst. Es schließen sich Gespräche und Begegnungen bei Kaffee und Kuchen an. Zum Besuch bei Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora sind ab 16 Uhr alle Interessierten herzlich willkommen. Sie erwartet ein temperamentvolles Gespräch über Glauben, Ehe, Kinder und manches mehr.