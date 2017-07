Trubel auf dem Sportplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Altreetz (MOZ) 22 Mädchen und Jungen haben sich Mittwochnachmittag zum Leichtathletik-Meeting auf dem Altreetzer Sportplatz getroffen. Sie kamen von der Grundschule des Evangelischen Gymnasiums in Wriezen, der Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde, der Allende-Grundschule in Wriezen, den Grundschulen Altreetz und Neutrebbin sowie der Kita Altgaul.