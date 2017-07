Angriff gut, Abwehr mit Defiziten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Fußballer des SV Preußen Beeskow sind in der Landesklasse Ost mit neuem Trainer und anderem Spielsystem in der abgelaufenen Saison im oberen Tabellendrittel gelandet. Sie haben als Fünfter 50 Punkte gesammelt, genauso viele wie als Dritter im Jahr zuvor.

Nach dem Trainerwechsel - Detlef Stark wurde in der Saison 2016/17 durch Martin Pröschild ersetzt - und der Verabschiedung vom veralteten Spiel mit Libero können die Beeskower Preußen trotzdem abermals auf eine recht erfolgreiche Saison in der Landesklasse Ost zurückblicken. Die Umstellung auf ein neues Spielsystem und einen neuen Trainer ist der Mannschaft im Großen und Ganzen gut gelungen.

Nach den durchwachsenen Leistungen in der ersten Halbserie mit Niederlagen gegen den Müllroser SV (H2:5), Blau-Weiss Markendorf (A3:5), SV Woltersdorf (A 4:6), SG Niederlehme (H 0:1), SG Bruchmühle (H 0:1) und der Klatsche bei Frankonia Wernsdorf am letzten Hinrundenspieltag (0:6) wusste die Mannschaft auch mit ansprechenden Leistungen gegen Union Bestensee (A 3:2), Grün-Weiß Rehfelde (H3:1), MSV Rüdersdorf (H 8:0), SG Großziethen (A 7:2), Preußen Bad Saarow (A 3:2), Eintracht Königs Wusterhausen (H1:0) und FSV Luckenwalde II (A 4:2) zu überzeugen. Lediglich ein Unentschieden (1:1 gegen MTV Wünsdorf) stand neben den sieben Siegen und sechs Niederlagen der Hinrunde zu Buche. Mit 39:34 Toren und 22 Punkten belegte die Mannschaft Platz6 in der Tabelle.

Die Rückrunde begann für das Pröschild-Team dann nach Maß. Mit sechs Siegen in Folge starteten die Beeskower eine kleine Serie, die erst am langen Oster-Wochenende unterbrochen werden sollte. Dem Ausscheiden im Pokal-Viertelfinale am Ostersamstag in bei Ostbrandenburgligist Victoria Seelow II (2:4), folgte eine erneute 2:5-Niederlage im Nachholespiel am Ostermontag in Müllrose. Hier begann auch die Verletzungsmisere der Kreisstädter als sie mit Justin Wende (Kreuzband) einen wichtigen Angreifer verloren. Es folgten zwar der 1:0-Sieg beim Tabellenzweiten in Niederlehme, aber auch zwei erneute Niederlagen gegen Bad Saarow (H 1:2) und Königs Wusterhausen (A 0:1). Der Höhepunkt war dann die unrühmliche 2:8:Auswärtsniederlage am vorletzten Spieltag in Wünsdorf. Am letzten Saison-Spieltag konnten die Preußen dann allerdings doch noch einmal gegen den Meister und Aufsteiger Frankonia Wernsdorf voll überzeugen und zum Abschluss einen 5:4-Heimsieg einfahren.

Alles in allem wurde in einer schwierigen Saison doch noch ein ansprechender fünfter Tabellenplatz (77:61 Tore, 50 Punkte) erreicht, was auch der Zielstellung entsprach. Mit der gleichen Punktezahl und 67:50 Toren fand man sich in der Vorsaison noch auf Platz3 wieder, was davon zeugt, dass die Spitze in der Ost-Staffel breiter geworden ist und mit Preußen Bad Saarow ein starkes Team zu den bisherigen "Taktgebern" aufgeschlossen hat.

Mit 77 geschossenen Toren haben die Beeskower erneut bewiesen, dass sie sehr gute Stürmer in den eigenen Reihen haben. In der internen Torschützenliste führt René Margraff mit 22 Treffern vor David Stark (12), Peter Lassek (10), Justin Wende (10), Uwe Borrasch (9), Max Rosengart (8), Silvio Lehmann (5) und Sebastian Gottschall (1). Allerdings sind die 61 Gegentreffer wiederum Zeugnis dafür, dass die Abwehrschwäche bei den Kreisstädtern nicht behoben werden konnte. Möchte man ganz weit oben mitspielen, muss sicherlich hier der Hebel angesetzt werden.

Es wurden während der Saison insgesamt 26 Spieler eingesetzt. Kein Preußen-Akteur schaffte es, in allen 28 Begegnungen dabei zu sein. Hier liegt David Stark mit 27 Spielen vorn, ihm folgen Max Noppe (26), Max Rosengart(25), Rene Krabe (24), René Margraff (24), Jan Röhle (23), Silvio Lehmann (22) und Eric Melchert (20).

Die höchsten Siege erzielte die Mannschaft mit 9:0 und 8:0 gegen Rüdersdorf sowie mit 7:2 in Großziethen. Die höchsten Niederlagen waren das 0:6 am letzten Hinrunden-Spieltag in Wernsdorf und das 2:8 am vorletzten Spieltag in Wünsdorf. In der Fair-Play-Wertung liegt Beeskow mit 50 Gelben, 4 Gelb-Roten und 1 Roten Karte auf Platz 8 in der Mitte der Tabelle.

Im Kreispokal war für die Mannschaft in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale Schluss bei Victoria Seelow II Schluss. Davor siegte sie in Wellmitz 5:2, in Booßen 5:1, in Neuzelle 10:1 und in Müllrose 3:1.

Erneut wurden auch immer wieder A-Junioren-Spieler wie die beiden Zwillings-Brüder Julius und Nils Unglaube sowie Nico Michaelis in das Team eingebaut, um den eigenen Nachwuchs frühzeitig an höhere Aufgaben heranzuführen. Das soll für die Zukunft auch weiterhin so bleiben, um die Mannschaft qualitativ und quantitativ zielgerichtet zu verstärken.

Das Team konnte auch für die kommende Saison weitestgehend zusammengehalten werden und soll mit einigen Neuzugängen noch verstärkt werden. Mit dem 27-jährigen Konstantin Apostolow, der in Frankfurt wohnt und zuletzt bei Victoria Seelow Fußball in der Brandenburgliga spielte, wurde bereits ein Neuer verpflichtet. Vom neuen Preußen-Trainer Robert Fröhlich soll die Mannschaft Impulse erhalten, um in ihrem Entwicklungsprozess weiter voranzuschreiten.

Trainingsauftakt bei Preußen Beeskow ist am 17. Juli, 18.30Uhr. Testspiele der Kreisstädter: 21.Juli, 19.30Uhr, bei Victoria Seelow, 22.Juli, 15 Uhr, 1. FC Frankfurt (beide Oberliga), 25.Juli, 18.30Uhr BSV Guben Nord, 2.August, 19Uhr, Eintracht Miersdorf/Zeuthen (beide Brandenburgliga), 4.August, 20Uhr, Preußen Beeskow II - BW Groß Lindow, 5.August, 15Uhr, Preußen Beeskow - 1.FC Wacker Plauen (Kreisoberliga).

Abschluss-Tabelle

1. Frankonia Wernsdorf 28 83: 3268

2. SG Niederlehme28 78: 2861

3. Preußen Bad Saarow28 72: 42 58

4. Blau-Weiss Markendorf28 79: 4654

5. Preußen Beeskow28 77: 6150

6. Müllroser SV28 81: 5948

7. SG Bruchmühle28 58: 4542

8. SG Großziethen28 72: 6937

9. Eintr. Königs Wusterhausen 28 55: 5833

10. Grün-Weiß Rehfelde28 42: 4533

11. SV Woltersdorf28 69: 6930

12. MTV Wünsdorf28 55: 6530

13. Grün-Weiß Union Bestensee 28 58: 7926

14. FSV Luckenwalde II28 39: 7423

15. MSV Rüdersdorf28 26:1726