Blau-Weiß Ziltendorf feiert 70-jähriges Bestehen

Ziltendorf (MOZ) Mit einem Festempfang für Vereinsmitglieder, ehemalige Sportler und Gratulanten beginnen am heutigen Freitag die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der SV Blau-Weiß Ziltendorf auf der Waldsportanlage. Der Verein zählt etwa 200 Mitglieder. Die Festveranstaltung im Festzelt beginnt um 18 Uhr. Angeboten wird ein buntes Programm aus Sport, Musik und Kultur. Zudem wird der Verein an diesem Tag verdiente Mitglieder ehren. Der Abend klingt in gemütlicher Runde mit musikalischer Umrahmung aus.

Am Sonnabend erfolgt der sportliche Auftakt mit dem Schlaubecup für Fußball-Nachwuchskicker. Parallel wird ein Radball- und ein Tennisturnier stattfinden. Für den Nachmittag ist ein Kinderfest mit Unterstützung der Kita Mühlenknirpse organisiert. Um 16 Uhr startet im Festzelt ein Programm mit den Einradgirls, der Kita, der Trachtengruppe und vielen anderen Akteuren. Ab 20 Uhr lädt der Verein zum Tanz mit DJ Bloschi und den Schlaubetaler Musikanten ein.

Am Sonntag wird um 10 Uhr der Schlaubecup der Nachwuchsfußballer fortgesetzt. Höhepunkt an diesem Tag ist die Dorfmeisterschaft im Kugelstoßen. Neben diesen Champions werden auch die und der Beste an der Torwand gesucht.

Um 11 Uhr beginnt für alle Besucher ein Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt, mit dem das 70-jährige Jubiläum dann ausklingen wird.

An allen Tagen gibt es vielfältige Angebote für das leibliche Wohl, so beispielsweise am Sonntag ein Mittagessen aus der Gulaschkanone.

Am 1. August 1947 ist der Sportverein Blau-Weiß Ziltendorf gegründet worden. Eine namentliche Bezeichnung war noch nicht festgelegt worden. Die Namensbezeichnungen in den Folgejahren lauteten Sportgemeinschaft Ziltendorf, S.G. Fichte, SG Konsummühle, BSG Stahl, BSG Traktor Ziltendorf und seit dem 24. Juli 1990 SV Blau-Weiß Ziltendorf. Vom Gründungsjahr mit 60 Mitgliedern erhöhte sich deren Zahl kontinuierlich. Nach Fußball wurden später weitere Abteilungen gegründet. Gegenwärtig gibt es die Abteilungen Fußball, Oderkicker (Fußball-Nachwuchs), Radball, Kunstradfahren, Frauengymnastik und Tennis.

Gespielt wurde anfangs auf dem jetzigen Hartplatz von Nord nach Süd (Richtung Pappeln bis Schacht). 1947 wurde an der Schule (zum Schacht) gespielt in Nord-Süd-Richtung, 1948/49 zwischen Bahn und Kanal, 1949 bis 1953 auf Schenks Garten zwischen Bahngelände und Straße 112, 1953/54 auf dem Sandsportplatz an der Schule Ost-West-Richtung. 1958 wurde der jetzige Hartplatz an der Schule angelegt. Am 7. Oktober 1976 bekamen die Ziltendorfer den neuen Rasenplatz in der Waldsportanlage. Im Juni 1977 erhielt der Verein die gesamte Sportanlage. Dazu gehörten der Rasen- und Ascheplatz, das Sozialgebäude und die Terrasse.

Die Waldsportanlage im Gorreweg war anfangs eigentlich nur als Ausweichmöglichkeit der BSG Stahl Eisenhüttenstadt gedacht. Die finanziellen Mittel erhielt man daher aus dem Freizeit- und Sozialfonds des EKO. 1990 hat der Verein die Pflege und Erhaltung der Waldsportanlage übernommen.

Bereits vor den beiden Weltkriegen wurde in Ziltendorf Sport getrieben. So gab es Fußballer im Sportclub Freiheit Ziltendorf, existierte ein Männerturnverein Ziltendorf und wurde 1920 der Arbeiterradfahrverbund Solidarität in Ziltendorf gegründet. 1933 hatten die Nazis den Sportverein Freie Turnerschaft und den Arbeiterradverein Solidarität aufgelöst.