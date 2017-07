Schloss Reichenow öffnet offiziell im August

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow-Möglin (MOZ) Ein großes "P" für Parkplatz und "Schloss Reichenow" stehen mit Kreide geschrieben auf einer Klapptafel an der Neuen Dorfstraße in Reichenow. Was wohl eher noch als Hinweis für Lieferanten gedacht ist, treibt aber zunehmend auch Neugierige zu dem im neugotischen Stil errichteten Gebäude, das im August als Hotel- und Restaurantbetrieb wieder eröffnet werden soll.

"Wir sind leider noch nicht so weit", erklärte jetzt Jan Henrik Eilers, der zu den neuen Pächtern gehört. Mit seinem Vater Hans hatte er sich im Mai den Gemeindevertretern von Reichenow-Möglin vorgestellt und auf eine Eröffnung im Juli gehofft. Doch noch seien die neuen Möbel nicht da, sagte Jan Henrik Eilers und bestätigte den eingeschränkten Cafébetrieb an den vergangenen drei Wochenenden, der sich offenbar zunehmend herumspricht. Wetterbedingt sei die Resonanz am vergangenen Wochenende aber nicht ganz so groß gewesen, so Jan Henrik Eilers.

Dafür werde in den nächsten Tagen die Internetseite www.schlossreichenow.com online gestellt, kündigte der 37-Jährige an. Der gebürtige Berliner ist gelernter Koch und Hotelbetriebswirt.

Das um 1900 errichtete Schloss Reichenow gehört der Brandenburgischen Schlösser GmbH mit Sitz in Berlin. Nach der Sanierung mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (1993-1997) war es als Hotel ausgebaut worden.