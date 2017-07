Kritik an Landesrechnung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) sieht nach einer Einkreisung im Zuge der beabsichtigten Kreisgebietsreform Mehrbelastungen in Höhe von mindestens drei Millionen Euro auf sich zukommen. Das schreibt Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) in einem Brief an Finanzminister Christian Görke (Linke). Unter anderem würde das Land in seinem Rechenmodell auch die Übertragung der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an den Landkreis mit einbeziehen. Das Land habe jedoch zugesagt, dass der ÖPNV bei der Stadt verbleiben soll.