Matuschowitz fordert Lösungen von Baaske

Frankfurt (Oder) (MOZ) Christian Matuschowitz, Elternsprecher an der Sportschule und Mitglied im Bundeselternrat, fordert in einem Brief an Bildungsminister Günter Baaske (SPD) konkrete Lösungen für fehlende Lehrer und Unterrichtsausfall an Frankfurter Schulen. Zugleich kann er die in der vorigen Woche vom kommissarischen Schulamtsleiter Olaf Steinke in der MOZ geäußerte Einschätzung - es habe sich schon vieles zum Positiven verändert - nicht teilen. "Die Zahlen auf dem Papier spiegeln nicht die gefühlte Situation wieder", meint Matuschowitz, der auch stellvertretender Vorsitzender der Stadt-CDU ist. Nach Aussage vieler Eltern, erklärt er, fehlten an jeder Frankfurter Schule Lehrer und Vertretungsunterricht werde nicht adäquat erteilt.