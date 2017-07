Ein Familienspaziergang zur Lebuser Burg

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) "Wir entdecken das Oderland!" Unter dem Motto lädt das Institut für angewandte Geschichte am Sonnabend zum Familienspaziergang nach Lebus ein. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr ist während des Spaziergangs Gelegenheit, die Überreste der einstigen Bischofsburg auf dem Turmberg zu entdecken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586951/

Dort lesen die Veranstalter eine Geschichte aus dem Familienreiseführer "Wir entdecken das Oderland!" vor, der eben in zweiter Auflage erschienen ist. Alle teilnehmenden Familien erhalten den Band auf Wunsch, der zehn Ausflugsziele in der deutsch-polnischen Grenzregion vorstellt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, auf den Spielplatz im Amtsgarten zu gehen oder die Ausstellung im Museum Haus Lebuser Land zu besuchen. Interessierte sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist auf dem Platz vor der Kirche (Ecke Breite/Schulstraße) in Lebus.

Um Anmeldung wird gebeten, E-Mail: m.murao@instytut.net. Die Teilnahme ist kostenfrei.