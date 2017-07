"Das kann ein langer Prozess werden"

artikel-ansicht/dg/0/

Das sei in "angenehmer Atmosphäre" passiert, gibt Silvia Kolodziej, kaufmännischer Vorstand von Jusev, an. In erster Linie hätten die Beteiligten über eine Verlängerung des Mietvertrages für die "Pfarrer Bräuer"-Grundschule gesprochen, deren privater Träger Jusev ist. Dieser läuft 2019 aus. "Es ist klar geworden, dass beide Parteien eine Verlängerung wollen. Wir sind weiter an dem Standort interessiert", sagt Silvia Kolodziej. Die Details müssten nun ausgearbeitet werden, das könne durchaus ein längerer Prozess werden. "Natürlich hat das Gerichtsverfahren das Verhältnis belastet", gibt die kaufmännische Leiterin der evangelischen Einrichtung zu. Zwei Jahre stritten Verein und Gemeinde vor Richtern darüber, ob ein Passus im laufenden Mietvertrag allen Rauener Kindern bei Wunsch der Eltern einen Platz an der Schule zusichere oder Jusev ein Auswahlverfahren anwenden dürfe, bei dem auch die Konfession eine Rolle spielt. Das OLG Brandenburg entschied am 13. Juni 2017, dass alle Rauener Kinder aufzunehmen seien. Nun möchte Jusev diesen Satz aus dem Vertrag streichen lassen.

"Die Gemeindevertreter müssen jetzt beraten, wie sie mit den Vorschlägen umgehen", informiert Joachim Schröder. Das solle auf einer Arbeitssitzung am Donnerstagabend passieren, die bei Redaktionsschluss noch lief. Ebenso wie Schröder plädiert auch Rauens Bürgermeister für eine Einigung und einen Verbleib der Schule. "Das muss schnell geklärt werden, damit alle Betroffenen reagieren können", sagt er. Zu der Schule gehört auch der Hort, der jedoch staatlich finanziert ist.