Malerei trifft Skulptur

Fürstenwalde (MOZ) Die Sängerin Amy Winehouse und der Sänger der Rockband Nirvana Kurt Corbain - beide jung gestorben - sowie weitere Rockstars zeigen die großformatigen Porträts der Malerin Antje Homrighausen aus Erkner in der neuen Ausstellung vom 7. Juli bis 1. September in der Fürstenwalder Domgalerie am Domplatz 3. Zudem zeigt der Erkneraner Bildhauer Jan Ristau eine Skulptur aus Alteisen und verschiedene Holzplastiken. Die heutige Vernissage, 19 Uhr, wird mit Livemusik umrahmt.