Immer mehr Berufstätige sind armutsgefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Immer mehr Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet, obwohl sie einen Job haben. Die Zahl der Berufstätigen, die in diese Kategorie fallen, habe sich zwischen 2004 und 2014 verdoppelt, berichtete die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag. Damit sei die Erwerbsarmut in der Bundesrepublik stärker gestiegen als in jedem anderen EU-Land.