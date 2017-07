Wenn Wahlplakate kosten würden

artikel-ansicht/dg/0/

Die kleine Gemeinde Letschin im Oderbruch hat die Sache ausgelöst: Sie verlangte von der CDU Märkisch-Oderland 670 Euro für ein neun Quadratmeter großes Plakat und 250 weitere im Format A1; nach einer Gebührensenkung wollte die Gemeinde noch 438 Euro. Die CDU zog den Antrag auf Plakatierung zurück. Die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin aus Letschin drängte in Potsdam auf Klärung und bekam diese auch - allerdings anders, als sie es sich wohl vorgestellt hatte: Das Infrastrukturministerium bekräftigt, dass das Erheben von Gebühren für Wahlplakate durch Kommunen rechtens sei. Es handele sich um eine erlaubnispflichtige Sondernutzung.

Dass jetzt die Bundestagswahl für die Parteien in der Region eine teure Angelegenheit wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Denn wenn die Kommunen die neue mögliche Einnahmequelle nutzen wollten, müssten sie ihre einschlägigen Satzungen ändern, also müssten sich die jeweiligen Kommunalparlamente mit der Frage befassen und Änderungen beschließen - dazu reicht die Zeit bis zum 24. September nicht mehr.

Zur Bürgermeister-Wahl 2018 in Erkner und Fürstenwalde könnte es reichen, und da fällt auf, dass die Erkneraner Satzung die bisher bekannten drei Kandidaten unterschiedlich behandelt. Denn erlaubnis- und gebührenfrei ist in Erkner "zeitlich begrenzte Wahlwerbung von zugelassenen Parteien und Organisationen", heißt es in der Satzung. Also sind Jan Landmann (SPD) und Silke Voges, die für die Linke antritt, aus dem Schneider, Henryk Pilz, der der CDU angehört, aber als Bürgerkandidat antreten will, ist es nicht.

Das ist ihm bewusst. Das Thema sei schon Gesprächsgegenstand gewesen - mit wem, wollte Pilz nicht sagen. Er habe vor, Plakate aufzuhängen, und wenn dafür Gebühren fällig werden sollten, werde er auf Gleichbehandlung pochen - "und zwar unabhängig von meiner Person". Denn auch andere Einzelkandidaten wären gegenüber Partei-Bewerbern benachteiligt. Pilz sagt aber auch, dass er im Zweifelsfall eben in die Tasche greifen würde. "Ich will ja Bürgermeister werden." Lothar Eysser (SPD), Vorsitzender der Erkneraner Stadtverordnetenversammlung, hat sich nach eigener Aussage noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Gebühren für Wahlplakate, sagt er, halte er "auf Anhieb für eine wenig sympathische Idee". Politische Willensbildung und Parteien seien nun einmal wichtig für die Gesellschaft. In der Zukunft könnten dann auch Info-Stände gebührenpflichtig werden.

Rita-Sybille Heinrich, Erkneraner Stadtverordnete und Kreisvorsitzende der Linken, hat einerseits Verständnis für die Letschiner. Kämen überall Gebühren für Wahlplakate, wären aus ihrer Sicht aber lokale Gruppen und Bürgerinitiativen die Benachteiligten, während alle im Bundestag vertretenenen Parteien solche Kosten "irgendwie stemmen könnten". Aus ihrer Erfahrung als Kreisvorsitzende sagt sie, dass die Kosten allein für das Entwerfen und den Druck von Plakaten in kommunalen Wahlkämpfen bei 1000 bis 2000 Euro lägen - je nach Größe der Kommune. Bei der CDU im Landkreis hat das Thema nach Auskunft von Kreisgeschäftsführerin Gabriele Scholz bisher noch keine Rolle gespielt. Plakate gehören für die Christdemokraten auch künftig zum Wahlkampf. Die SPD hat nach Auskunft von Kreisgeschäftsführer Jörg Skibba zur vorigen Bundestagswahl in Oder-Spree und Frankfurt "etwa 2000 bis 3000 Plakate" im öffentlichen Straßenraum angebracht.