Zwei Kirchen in einmaligem Dialog

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586958/

Schon gewusst, dass ein Altlandsberger Storch Moritz heißt? Schon mal davon gehört, dass Luther quasi den Vorläufer des Poesiealbums erfand? Und schon verinnerlicht, dass in Altlandsberg mit der Schlosskapelle - also dem Vorläufer der Schlosskirche - 1662 der erste eigene Gottesdienstraum für eine reformierte Gemeinde in Brandenburg entstanden ist?

Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, der ist bereits über die im Juni eröffnete Kulturland-Ausstellung "gestolpert". Im Themenjahr "Wort und Wirkung - Luther und die Reformation in Brandenburg" entstand sie in enger Zusammenarbeit von Historikern wie Dr. Silke Kamp oder Dr. Matthias Friske mit weiteren Akteuren aus Altlandsberg im Auftrag von Stadt und evangelischer Kirchengemeinde.

Die sechs Stelen, die in dem Rondell sich überschneidender Wege vor der Stadtkirche installiert sind, ziehen schon durch ihre kreisförmige Anordnung und Gestaltung an. So zeigen die aus je zwei Teilen bestehenden Tafeln durch ihre leicht versetzte Stellung je nach Standort des Betrachters und damit verbundener Perspektive entweder einen ausgesparten Sehschlitz oder ein Kreuz. Das Versetzen solle sich öffnende Türen andeuten, erklärt der Wegendorfer Enrico Konkel, Mitglied der eigens dafür ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde, dazu.

Sich öffnende Türen, wie sie die Reformation verkörperte, und wie sie am Beispiel Altlandsbergs im Detail, in Wort und Bild, alten Plänen, Urkunden und weiteren Zeugnissen aus der Altlandsberger Geschichte dargestellt ist - open air und damit jederzeit und für jedermann zugänglich. Dass die Spurensuche vor Ort so interessant wie erfolgreich war, demonstriert die inzwischen siebente Kulturland-Ausstellung in der Stadt.

Das beginnt bei den beiden Persönlichkeiten, die Altlandsberg ihren Stempel aufgedrückt haben, wie es einleitend heißt: Otto von Schwerin und Nikolaus Leutinger der Ältere. Während der eine die reformierte Schlosskirche baute und hugenottische Siedler dieses Glaubens nach Altlandsberg holte, habe der andere "von der Kanzel der Stadtkirche herab mit Leidenschaft die Lehren Luthers" vertreten.

Zwar wundert sich nicht jeder darüber, doch es ist für Brandenburg schon eine ziemlich einzigartige Konstellation, dass zwei Kirchen noch heute "von Angesicht zur Angesicht" stünden, wie die Ausstellung titelt. Sie erklärt nicht nur dieses Zustandekommen, sondern auch die Tatsache, dass Brandenburg einen recht eigenen Weg der Reformation beschritt und Luther selbst nie einen Fuß auf das Gebiet der Mark gesetzt hat.

Da ist von pragmatischen Visitationen durch die Brandenburgische Kirchenleitung die Rede, um die Umsetzung der Reformation zu überprüfen. Da wird von der anfangs nur für Jungen gedachten ersten Schule in Altlandsberg berichtet, in der 1540 zunächst der Küster und später der zweite Pfarrer unterrichteten.

Da wird der Versuch Friedrich Wilhelm III. geschildert, die reformierte und die evangelische Kirche zu einer Union zu vereinigen, doch bis 2012 bewahrt sich die Altlandsberger reformierte Gemeinde der Schlosskirche ihre Eigenständigkeit. Vieles ist auf den Tafeln zu entdecken, wer sich ein wenig Zeit dafür nimmt.

Ach ja, da wäre noch Storch Moritz zu erklären: Dieser ist stets im unteren Teil der Ausstellungstafeln zu sehen und macht mit seinen Bemerkungen Kinder neugierig auf Geschichte.