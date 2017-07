Deponie statt Händler

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit letztem Sommer sind größere Elektrohändler gesetzlich verpflichtet, Elektroschrott zurückzunehmen. Die Resonanz in der Stadt ist gering. Frankfurter geben ihren Elektroschrott in der Deponie Seefichten ab. Oder bei MediMax in eine extra Tonne.

Ab in die Tonne: Verkäufer Mirco Süß mit altem Toaster in der Hand. Schon vor der Annahme-Verordnung nahmen Elektromärkte als Service Alt-Geräte zurück. © MOZ/ Jan-Henrik Hnida

"Ich brauche die neue Verordnung nicht. Wenn ich Elektroschrott habe, fahre ich nach Seefichten zur Deponie", sagt Herr Lehmann pragmatisch. Wie der 78-Jährige bringen die meisten Frankfurter ihre ausgedienten Geräte nach Booßen zur Deponie - kostenlos ist die Abgabe. Vom Rasierer über Computer bis zum Kühlschrank kommen jährlich so etwa 270 Tonnen Elektroabfälle in Seefichten zusammen.

Ein bis zwei Mülltonnen pro Monat - so viel Elektroschrott wird bei MediMax in den Lenné-Passagen abgegeben. Am Eingang, links neben der Service-Stelle des Elektrogroßhändlers, steht die weiße Mülltonne bereit. Seit etwa drei Jahren.

"Ich höre meistens nur knallen, dann ist wieder was drinnen", sagt Service-Mitarbeiterin Irena Heinrich lachend. Den Service der Abgabe alter Geräte bot MediMax auch ohne die gesetzliche Verpflichtung an. Dienstagvormittag wurde ein alter Dell-Computer abgegeben. Und in der Tonne? Da schlummert ein grüner Toaster, zeigt Mitarbeiter Mirco Süß. Dazu gesellen sich oft Handys und Rasierer: "Viel Kleinschrott", sagt Heinrich. Eine Entsorgungsfirma holt den Schrott regelmäßig ab - bis zu zwei Tonnen pro Jahr. "Der Orts-Nachweis der Entsorger muss seit letztem Jahr erbracht werden - damit nicht Elektroschrott illegal nach Afrika weiterverkauft wird", sagt Marktleiter Christian Müller.

Kupferdrähte, Aluminium, Blei - mit den Müll-Bestandteilen "lässt sich noch Geld machen", bestätigt Günter Petz vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Zuvor sei Elektromüll über die Landkreise in Brandenburg entsorgt worden. Nun wirbt der Handelsverband dafür altes Gerät mitzunehmen. "Einfach die alte Kaffeemaschine beim Kauf einer neuen abgeben", sagt Petz. Denn die Abgabe-Verpflichtung ist nicht populär. "Wir haben alle Händler informiert. Aber bis jetzt keine Zahlen oder ein Feedback erhalten." Außerdem ist die Annahme alter Kühlschränke bei vielen Großmärkten bereits länger eine Service-Leistung.

Sophia und Fides haben bisher nichts von der Annahme-Verordnung gehört. "Meine alten Handys bekommt ein Kumpel. Der bringt sie dann zum Wertstoffhof", sagt Nancy Nielen. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: "Meinen alten Staubsauger habe ich bei MediMax abgegeben. Total unproblematisch. Und meinen Wasserkocher", sagt die 66-jährige Silvia. Gewusst - wie.