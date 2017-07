Wahlhelfer willkommen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Normalerweise schaffen es die Gemeinden und Ortsteile im Amt Barnim-Oderbruch immer wieder, ohne große Aufrufe ausreichend Helfer für anstehende Wahlen zu gewinnen. Darauf vertrauen Wahlleiterin Sylivia Borkert und die Bürgermeister auch in diesem Jahr zur Bundestagswahl am 24. September. Freiwillige können sich dennoch gern melden, hieß es jetzt am Rande eines Gespräches in der Verwaltung. Interessierte sollten sich am besten gleich an ihren Ortsvorsteher oder Bürgermeister wenden.