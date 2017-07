Löschgruppe erhält Schlüssel zur Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Manchmal bedarf es einer Bürgerfragestunde, um Anliegen schnell und unbürokratisch beizukommen. Auf der Gemeindevertretersitzung in Neuhardenberg trug Amtswehrführer Martin Zohles am Mittwoch ein Problem der Quappendorfer Löschgruppe vor. Die Alte Schule im Dorf, die unter anderem vom Ortsbeirat genutzt wird, dient auch der Feuerwehr als Ausbildungsstätte.

Laut neuer Nutzungssatzung ist der Schlüssel für die Schule allerdings beim Amt hinterlegt und muss vor und nach einer Veranstaltung jeweils abgeholt und wieder zurückgebracht werden. Das erschwere die Ausbildungsarbeit, sagte Zohles. "Gibt es keine Möglichkeit, dass die Löschgruppe Quappendorf in die Schule kann, ohne jedes Mal den Schlüssel abzuholen und ihn wieder abzugeben?", fragte er die Gemeindevertreter. Die Debatte um den Schlüssel währt bereits länger, war in zurückliegenden Ortsbeiräten und Gemeindevertretersitzungen ergebnislos thematisiert worden, erinnerte Mario Eska, Quappendorfs Ortsvorsteher. Dabei ging es vor allem um die Nutzungsgebühren von minimal 25 Euro.

In der Nutzungssatzung sei festgeschrieben, dass die Feuerwehr die Räume gebührenfrei nutzen könne, warf Sabine Töpfer ein und schlug vor, ein ordentliches Schlüssel-Übergabeprotokoll mit einer Nutzungsbelehrung zu machen und der Löschtruppe dann einen Schlüssel zur Verfügung zu stellen. Dietmar Müller, Stellvertreter der Amtsdirektorin, erklärte, dass ein Beschluss der Gemeindevertreter genüge, um eine Schlüsselübergabe zu ermöglichen. Daraufhin stimmten die neun anwesenden Vertreter einstimmig für die Übergabe eines Schulhausschlüssels an die Feuerwehr. Auf Hinweis von Altfriedlands Ortsvorsteher, Dieter Arndt, wurde außerdem ins Protokoll aufgenommen, dass die in der Satzung festgelegten zwölf Nutzungstage auf eine unbestimmte Zahl geändert werden.