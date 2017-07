Niedrige Mieten in Hennigsdorf bis 2036

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586967/

Möglich wird diese Wohnungspolitik durch das Zusammenspiel von Land, Investitionsbank, Stadt und HWB. Unter dem Motto Hennigsdorfer Weg haben sich die Partner auf ein Grundsatzpapier geeinigt, um auch Menschen mit geringerem Einkommen auf lange Sicht preisgünstigen Wohnraum bieten zu können. In jüngster Vergangenheit war es dieser Klientel zunehmend schwerer gefallen, Wohnungen in der Stadt zu finden.

Ohne die neuerliche 20-jährige Bindungsfrist wären hunderte von Wohnungen demnächst auf dem freien Markt gelandet - zu höheren Mieten. Damit die HWB diese Sozialwohnungen halten kann, räumt das Infrastrukturministerium der Gesellschaft günstigere Zinssätze für die laufenden Kreditverpflichtungen ein.

Auch in anderer Hinsicht eröffnet der Hennigsdorfer Weg neue Möglichkeiten. So wird von dem bislang starren System abgewichen, dass die Belegungsbindung an ganz bestimmte Wohnungen gekoppelt ist. Künftig wird Hennigsdorfs zweitgrößter Vermieter auch hier auf konkrete Nachfragen reagieren können. Sollte sich beispielsweise ein höherer Bedarf an größeren Wohnungen mit sozial verträglichen Mieten herausbilden, kann die HWB die Mietpreisbindung auf solche nachgefragten Wohnungen übertragen. Bis 2019 wird die Kaltmiete bei Neuvermietung von belegungsgebundenen Wohnungen bei maximal 5,17 Euro netto liegen. Binnen dreier Jahre soll diese Summe höchstens um 25 Cent angehoben werden.

Den Neubau von 100 Wohnungen im Albert-Schweitzer-Viertel - darunter besagte 75 zu Mieten von 5,50 beziehungsweise 7 Euro Kaltmiete - wird das Land mit elf Millionen Euro unterstützen. Die Stadt fördert das Vorhaben, indem sie der HWB die Grundstücke schenkt. (Kommentar Seite 2; Seite 4)