"Ich wünschte mir mehr Beherzte"

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Per Gesetz wird Gaffern jetzt ein Riegel vorgeschoben. Jenen, die statt bei Unfällen zu helfen, Straßen blockieren und lieber filmen. Welche Erfahrungen haben die Rettungskräfte hier vor Ort gemacht, was haben Unfallopfer erlebt?

Sonnabendvormittag in Eggersdorf. Es regnet und ist kühl. Kristin K. will noch rasch ein paar Sachen einkaufen, da kracht es gewaltig rechts neben ihr. Die Airbags fliegen auf, überall ist Staub zu sehen. Das Auto steht auf einmal merkwürdig auf der Fahrbahn herum. Irgendwann realisiert sie, dass sie gerade einen Unfall erlebt hat. Da wird schon die Tür aufgerissen und eine Frau fragt, wie es ihr geht. "Wenn ich mich jetzt so zurück- erinnere, dann läuft das wie in einem Film ab", erzählt die Anfang 40-Jährige. Eine Frau holt etwas zu trinken, ein Mann eine Decke. Irgendwer hat den Rettungsdienst gerufen, der eintrifft und sich professionell und freundlich um das Unfallopfer, aber auch die -verursacherin kümmert. Es gibt keine körperlichen Verletzungen. Das Auto aber ist völlig im Eimer. Aber das realisiert Kristin K. erst viel später. "Ich möchte danke sagen, dass es eben nicht nur Gaffer gibt, sondern hier ganz deutlich Leute, die geholfen haben." Ihr Mann Carsten, der zum Unfallort an der Eggersdorfer Kirche eilt, filmt das Geschehen. Also den Einsatz der Rettungskräfte und sein eigenes, nun kaputtes Auto. Und wird von einem Zuschauer angeblafft, ob er nichts Besseres zu tun habe, als hier Filme fürs Internet zu drehen ...

Dieser Tage brannte die Fahrerkabine eines Lkw auf der Altlandsberger Chaussee in Neuenhagen aus. Ein Autofahrer wollte noch versuchen, mit seinem Feuerlöscher einzugreifen. Vergeblich, die Flammen waren zu heiß. Einer! Die anderen, erzählen Polizisten, hatten Handys gezückt und machten Fotos.

Einer, der ein solches Verhalten oft beobachten kann, ist Rettungsdienstleiter und Kreisbrandmeister, Sebastian Nestroy. "Das ist typisch. Gaffer fahren langsam vorbei, filmen oder machen Fotos. Und behindern so den fließenden Verkehr. Auch verlieren die Leute oft das Distanzgefühl, wenn wir bei einem Notfall in der S-Bahn helfen."

Massive Beleidigungen von Autofahrern, die sauer sind, weil sie bei einem Einsatz warten müssen, sind mittlerweile normal. "Fahr deine Scheißkarre endlich weg" (gemeint ist der Rettungswagen), hören Nestroy und seine Kollegen öfter. Deshalb begrüße er das neue Gesetz, dass Gaffer und Behinderer auch zur Kasse gebeten werden. "Für viele Menschen ist ihre Erste Hilfe in dem Augenblick zu Ende, wenn sie den Rettungsdienst gerufen haben", berichtet Nestroy. "Ich wünschte mir, es gebe mehr Beherzte", sagt Nestroy. Jeder, der einen Führerschein besitze, habe schon einen Erste-Hilfe-Kurs belegt.

Karsten Schulz, Gemeindewehrführer von Fredersdorf-Vogelsdorf, muss mit seinen Mannen oft zu Einsätzen auf die Autobahn. "Bei Unfällen im Ort, da helfen die Leute schon noch. Aber auf der Autobahn, da wird es schlimm. Da wird von Brücken herunter gefilmt, was das Zeug hält. Rettungsgassen zu bilden, ist vielen ein Fremdwort."

Schulz weiß, dass es doch mehr Menschen gibt, die als Ersthelfer agieren und den Notruf wählen. Aber man sollte auch alle zwei Jahre sein Wissen auffrischen. Er begrüßt das neue Gesetz vor allem auch, wenn es um Strafen für die Rettungsgassenblockierer geht. A und O sei bei einem Unfall, dass die Gasse sofort gebildet wird.

Erste-Hilfe-Kurse beim DRK Strausberg, Prötzeler Chaussee 41, gibt es am 2. Aug. und 6./12./20./26. Sept., 8-16 Uhr