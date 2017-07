Neuer Spielplatz fast fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin (MOZ) Der erste Teil der Neugestaltung des Areals am Fundus des Neulewiner Karnevalclubs und der Turnhalle ist pünktlich zum Jubiläum - 80 Jahre vom Erntekindergarten bis zur Kneipp-Kita "Sonnenschein" - fast fertig. Am Sonnabend wird nun erst einmal gefeiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586973/

Mit Technik und Gerät: ein Teil der Helfer beim Arbeitseinsatz am Fundus des Neulewiner Karnevalclubs in Neulewin. Im Hintergrund die neue Kletterkombination. Am Sonnabend wird auf dem Gelände das Jubiläum 80 Jahre Kinderbetreuung im Ort gefeiert.

Mit Technik und Gerät: ein Teil der Helfer beim Arbeitseinsatz am Fundus des Neulewiner Karnevalclubs in Neulewin. Im Hintergrund die neue Kletterkombination. Am Sonnabend wird auf dem Gelände das Jubiläum 80 Jahre Kinderbetreuung im Ort gefeiert. © MOZ/Anett Zimmermann

Die einstige Schulbaracke, inzwischen NKC-Fundus, ist noch eingerüstet, aber das Dach weitgehend neu eingedeckt. Schon möchte der Betrachter von außen meinen, doch dem Präsidenten Michael Rubin war nach dem Starkregen Ende vergangener Woche die Freude auf das bevorstehende Fest vergangen. "Der Fundus war zwar mit Planen abgedeckt, aber die hatten unter der Last der Wassermassen zum Teil nachgegeben", berichtet er am Mittwochabend bei einem Arbeitseinsatz rund um das Gelände, auf dem sich auch die Kneipp-Kita befindet. Das zusätzliche Fegen und Wischen vom Wochenende schien da fast wieder vergessen. Dafür war und ist bis zum Festbeginn einfach noch viel zu erledigen. So fehlt bisher zum Beispiel der Sand unter der neuen Kletterkombination. "Der kommt Donnerstag", heißt es.

Das Gerüst um den Fundus soll bis Freitagmittag abgebaut sein. Bis dahin wiederum wird das Zelt auf der Wiese stehen, dessen Aufbau ebenfalls für Donnerstag vorgesehen war. "Was ist noch zu tun?", lautet deshalb immer wieder die Frage bei dem gemeinsamen Arbeitseinsatz des Fördervereins Freizeit und Kultur Neulewin. Darin sind Mitglieder und Vorstände der Landsportgemeinschaft Neulewin, des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr und des Neulewiner Karnevalsvereins vereint. Der Vorsitzende Heiko Seidel-Weber will am Sonnabend noch die Seile und Sitze der neuen Schaukel anbringen. Auch die beiden neuen Tischtennisplatten stehen bisher nicht an ihrem endgültigen Platz.

Das Trampolin könne erst später aufgestellt werden, bedauert Seidel-Weber. "Laut Hersteller ist es zurzeit nicht lieferbar", sagt der Familienvater und fügt hinzu: "Es soll aber Mitte Juli kommen." Aufgearbeitet werde auch noch das alte Drehkarussell. Unter den mithelfenden Frauen ist Rita Rauschenbach zu entdecken, eine ehemalige Erzieherin. 44 Jahre habe sie in der Kita gearbeitet, erzählt die Neulewinerin. "Wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Wir haben doch Zeit", meint sie.

Ähnlich sieht das Rita Weber, die vor elf Jahren in den Ort gezogen ist. "Wir wollen es schön haben und dass alle zufrieden sind", sagt sie und freut sich, dass ihr Ferienkind aus Ginsheim (Hessen), Enkel Ben (9), mit zum Arbeitseinsatz gekommen ist. Am meisten Spaß habe es ihm gemacht, das für eine Ausstellung am Sonnabend zur Verfügung gestellte Spielzeug von der Kita in den Fundus zu tragen, sagt er. Und seine Großmutter fügt hinzu: "Wenn am Sonnabend zur Einweihung und dem Kitafest dann alle Spaß und Freude haben, ist es doch ein schönes Gefühl, wenn man mitgeholfen hat."