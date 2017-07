Rastloser Heinrich trifft olympischen Herrmann

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Drei Animationsfilme à fünf Minuten sind in den vergangenen Jahren über drei der berühmtesten Söhne der Stadt Frankfurt entstanden. Pünktlich zum Stadtfest Bunter Hering erscheinen "Der rastlose Heinrich" (von Kleist), "Der virtuoses Emanuel" (Carl Philipp Bach) und "Der olympische Herrmann" (Weingärtner) auf einer DVD. Stephan Felsberg, Filmemacher und Abteilungsleiter Stadtmarketing bei der Messe und Veranstaltungs GmbH, stellte sie in dieser Woche im Kleist-Museum vor.



Als besonderes Extra wurde die Pappwelt mit der Silhouette der Städte Frankfurt und Slubice, in der die Figuren in den Filmen agieren, als Pop-up in die DVD integriert. Produziert wurde sie zunächst in einer Auflage von 700 Stück. Der größte Teil soll im Bereich Stadtmarketing verwendet werden oder als Geschenk vom Oberbürgermeister an Partnerstädte und zu anderen Gelegenheiten überreicht werden. 150 Stück sind ab dem Stadtfest in der Tourist-Information sowie im Kleist-Museum zum Preis von 10 Euro erhältlich.