Geburtstagsfeier im Herzfelder Zwergenschloss

Herzfelde (MOZ) Ihren 35. Kita-Geburtstag feierten die 77 Zwergenschlossbewohner am Mittwoch mit vielen Gästen aus Vergangenheit und Gegenwart. Ehemalige Pädagogen wie Hildegard Lange waren zum Gratulieren gekommen, aber auch Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Ortsbeirates. Viele Freunde, die die Einrichtung in all den Jahren fürsorglich begleiten und unterstützten, bekamen dafür Beifall und den Dank der Kinder und so manches Lied gesungen. "Dass in unserer Kita so viel los ist, ist auch engagierten Eltern, aber auch der Freiwilligen Feuerwehr, deren Förderverein und der Schule am Stienitzsee zu verdanken", zählte Kita-Leiterin Kerstin Sachers auf.