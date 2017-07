Auseinandersetzung mit dem Krieg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Niemals gab es einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden", steht auf dem Plakat von Elisa Hentschel. Der Spruch ist der 17-jährigen Gymnasiastin des Bernhardinums beim Besuch der Kriegsgräberstätte auf dem Waldfriedhof wieder eingefallen. Gemeinsam mit zwanzig anderen Mitschülern sowie Jugendlichen der polnischen Partnerschule in Slonsk beteiligt sie sich an einem dreitägigen Workshop, organisiert vom Verein Kulturerben.

"Die Jugendlichen setzen sich mit der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie dem Gedenken daran auseinander", sagt Vorsitzende Katrin Westphal. Der Besuch des Soldatenfriedhofs habe Anlass gegeben, sich künstlerisch - mit der Gestaltung von Plakaten - dem Thema zu nähern.

Nach einer Geocaching-Tour zu Stolpersteinen im Stadtgebiet und einem Besuch des jüdischen Friedhofs an der Frankfurter Straße am Donnerstag, widmen sich die Workshop-Teilnehmer heute der Geschichte des ehemaligen jüdischen Ausbildungsguts in Neuendorf im Sande.