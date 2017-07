Blauer Bereich gehört wieder Kindern

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Für die Kinder und Erzieher aus dem sogenannten blauen Bereich in der Kita "Haus der kleinen Strolche" war 2017 bisher ein turbulentes Jahr. Wegen eines Heizungsschadens hatten sie ihre gewohnte Umgebung im Februar verlassen müssen. Glück im Unglück: Die Feuerwehr bot ihnen in ihrer Wache in der Berliner Straße eine vorübergehende Bleibe an.